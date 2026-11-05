銅鑼灣SOGO外逐步裝60支防撞柱　成本約500萬元　市民嫌工程費貴

銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出的軒尼詩道路口人流密集，過去10年曾發生4宗交通事故。警務處、路政署及運輸署今年初向區議會提交文件，建議安裝約60支防撞柱，工程總開支預計約500萬元，即每支成本約8.3萬元，目標2026年第四季完工，更形容為「刻不容緩的公共安全必要項目」。

《香港01》今早（5日）到場觀察，發現該路口已經安裝多條防撞柱，目前尚未正式使用，仍被一層保護膠包裹。有市民認為，該防撞柱還有控制人流的作用，又指工程開支過於昂貴。



2026年11月5日早上，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出行人路及附近百德新街全日行人專用街道，正安裝汽車防撞設施。今年初的區議會文件料增加約60支收放或固定式護柱。（黃偉民攝）

2026年11月5日早上，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出行人路及附近百德新街全日行人專用街道，正安裝汽車防撞設施。今年初的區議會文件料增加約60支收放或固定式護柱。（黃偉民攝）

銅鑼灣崇光百貨一帶行人路正安裝約60支防撞柱 每支成本約8.3萬元

銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出的軒尼詩道路口人流密集，警務處、路政署及運輸署今年初向灣仔區議會提交文件，建議SOGO對出行人路及附近百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施，料增加約60支收放或固定式護柱，工程總開支預計約500萬元，目標2026年第四季完工。

施工範圍包括︰崇光百貨外軒尼詩道555號的馬路兩旁，分別安裝15條和20條防撞柱；百德新街行人專用街道北面，安裝8支固定式護柱及6支收放式護柱；百德新街行人專用街道南面，則安裝11支收放式護柱。即每支防撞柱成本約8.3萬元。

2026年11月5日早上，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出行人路及附近百德新街全日行人專用街道，正安裝汽車防撞設施，目前尚未正式使用，防撞柱仍被一層保護膠包裹。（黃偉民攝）

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區議會文件︰安裝防撞柱屬「刻不容緩的公共安全必要項目」

過去崇光百貨軒尼詩道路口便發生多宗車禍。該區議會文件稱，面對潛在公共安全危機，徹底根治此長期風險，在該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施，屬「刻不容緩的公共安全必要項目」。

若該地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，其後果將不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量。 警務處、路政署及運輸署

市民林先生認為，工程開支500萬元過於昂貴。（黃偉民攝）

防撞柱被一層保護膠包裹待正式使用 市民︰工程500萬元過於昂貴

《香港01》今早（5日）到現場所見，該路口已經安裝多條防撞柱，目前尚未正式使用，仍被一層保護膠包裹。市民林先生估計，防撞柱除了保護途人外，還有控制人流的作用，並認為工程開支500萬元過於昂貴。

崇光百貨軒尼詩道路口過去10年相關交通事故︰

2026年10月20日︰一輛掛有廣東車牌及香港FV字頭車牌的私家車，突然向左駛上與東角道交界的行人路。警方向56歲涉案司機作出檢控，案件暫列作「不小心駕駛」處理。



2025年6月4日︰再次發生汽車誤闖行人路事件，幸未造成傷亡。



2020年10月22日︰一輛的士違規駛上行人路進入記利佐治街。



2016年11月12日︰一輛的士突然失控衝上行人路，撞向正在等待橫過馬路的人群，事故造成8人受傷，涉事司機最終因「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及兩項「使用欠妥車輛」罪，被判處入獄8個月、停牌3年。



區議會文件指，將在銅鑼灣軒尼詩道 555 號外過路處一帶及百德新街全日行人專用街道的五個地方建造約60支防撞柱。（文件截圖）

區議會文件指，將在銅鑼灣軒尼詩道 555 號外過路處一帶及百德新街全日行人專用街道的五個地方建造約60支防撞柱。（文件截圖）

區議會文件指，將在銅鑼灣軒尼詩道 555 號外過路處一帶及百德新街全日行人專用街道的五個地方建造約60支防撞柱。（文件截圖）