英國分類歷史建築　每類設獨立保育準則　街頭防撞柱亦可獲評級

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-28 00:02

本港現時保育政策主要聚焦於建築物，古諮會於2009年公佈全港1,444幢歷史建築建議評級，而不屬一般建築物的項目則多不獲考慮評級。香港建築文物保護師學會認為，評級制度未能保護非建築物，建議仿效英國做法，將具歷史價值的構築物分類，並各設有一套獨立評審準則，「唔係多人關注就評級，無危機就撥埋一邊。」他們又認為，處理評級時應統一審視同類別的建築物，才能看到不同年份落成的特性

英國將巴士站上蓋納入可獲評級的構築物。（英國官方網站截圖）

英國就歷史建築物分為20類，當中的分類甚為仔細，即使是建築物也分為文化娛樂、農業建築物、政府、教育建築物等；而住宅亦分成4類，包括現代風格住宅、郊區住宅、城市及地方（vernaular）風格住宅。而每個類別的建築物有獨立的評級指引，當中列出不同例子、評級時該注意的事項。

有趣的是，除了常見的教堂、軍事設施等，連街道上的設施亦被列入可獲評級的範圍內，當中涵蓋街燈、路牌，甚至在港不時被談及的界石，即使街道的磚塊、巴士站上蓋等亦被納入此類別。指引亦特別提到，審視評級時應同時顧及該設施周遭的環境或相聯的項目，如於有歷史價值的建築物前的防撞柱較能惹起關注等。而最為人熟悉的電話亭，同樣於可獲評級的範圍內，而較常見的K6款式電話亭，當局建議應連同其周邊的歷史建築物一同審視。

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英國當局提到，於有歷史價值的建築物前的防撞柱較能惹起關注。（英國官方網站截圖）

古蹟辦準則混亂 集中審視建築物

反觀本港的評級制度主要審視建築物，古諮會甚至於2017年曾指31個不屬於一般建築物或構築物的項目，不適用於現行評級標準。當中包括惹起爭議的水缸、多區的界石、跑馬地的香港墳場等，古諮會認為應先集中審視屬一般建築物的1444個項目，當時發展局執行秘書曾指，界碑等項目可納入進行文物影響評估時需加以重視及保護的名單中。

不過，翻查由民間提出的評級項目中，卻有非建築物獲評級，如台階、神壇、碼頭等。

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學會批指引不清楚

香港建築文物保護師學會質疑，古蹟辦於評級項目上無清楚指引，「有時話得有時又話唔得，係由佢地自己定…如果有人關注多啲的項目就都會評級，但無危機被人拆就撥埋一邊。」學會又批評有關部門以建築物畫界，曾於2015年提出審視電車的歷史評級，惟當時獲古蹟辦回覆指非構築物不能評級。學會建議應仿效英國做法，將具歷史價值的構築物分類，並改善現有單一評級準則，就每類構築物制定一套標準。

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發展局指暫不對墳場、古道及石碑等評級

發展局回覆查詢，指古諮會於2017年3月的會議上，經討論後議決將不屬於一般建築物或構築物所涵蓋的項目，例如墳場、古道及石碑等，納入「不屬於一般建築物/構築物涵蓋類別」的名單，暫時不會對名單上的項目進行評級，藉以聚焦處理其他項目的研究。當局指，會以不同方式保護上述名單中具歷史及文物價值的項目，例如已有15條古道列入「香港具考古研究價值的地點」，若政府部門接獲影響名單上的項目的申請或查詢，或部門人員在執行日常職務，包括定期巡查時知悉可能會威脅有關項目時，便會立即通報發展局文物保育專員辦事處和古蹟辦跟進。

此外，石碑包括維多利亞城界石、群帶路石碑、大潭無字碑、長洲界石、大嶼山嶼北、嶼南界碑等；及前九廣鐵路筆架山隧道，同時也被納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」。而發展局工務科發出的技術通告第6/2009號要求部門在推展工務工程項目時，須檢視項目會否影響任何文物地點，並提供有關資料諮詢古蹟辦的意見。如有需要，會按古蹟辦的意見，進行文物影響評估和相關跟進工作。