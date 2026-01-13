銅鑼灣SOGO外擬裝60支防撞柱　政府料花500萬防「有心人撞人群」

銅鑼灣崇光百貨(SOGO)路口人流多，警務處、路政署及運輸署向灣仔區議會提交文件，建議SOGO對出及附近百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施——增加約60支收放或固定式護柱。工程總開支預計約五百萬元，目標2026年第四季完工。灣仔區議會地區設施及工程委員會下周二（20日）討論建議。



崇光百貨對出行人路。（資料圖片）

政府指增加汽車防撞設施「刻不容緩」

警務處、路政署及運輸署提交的文件指，軒尼詩道555號外過路處及百德新街全日行人專用街道，是南北走向行人通道的重要部份，稱面對潛在公共安全危機，以及為徹底根治此長期風險，於該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施，屬「刻不容緩的公共安全必要項目」。

文件指工程總開支預計約五百萬元，附有示意圖，將在兩個地點，增加約共17支收放式護柱，以及在三個地點，增加約共43支固定式護柱。工程由路政署負責，已展開前期勘測和設計工作，預計今年第三季展開，施工期約三至四個月，料今年第四季完工。

政府憂該地點或被「有心人士」利用 故意衝撞人群

銅鑼灣崇光百貨(SOGO)前人流、車流密集，曾發生交通意外。去年11月發生車禍，一輛的士失控鏟上行人路衝入人潮，多名等候過馬路的途人被撞倒。

若該地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，其後果將不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量。 警務處、路政署及運輸署

政府文件強調，若有關地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果將不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害難以估量，並強調此舉旨在為行人提供一道實體防線，以最直接的物理隔離方式，有效阻截車輛故意衝上人行區域，從而將潛在傷亡風險降至最低。