銅鑼灣SOGO外擬裝防撞柱　議員憂影響道路通達性　冀當局提供數據

政府向灣仔區議會提交文件，建議在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出及附近百德新街全日行人專用街道，安裝約60支汽車防撞柱，以防「有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群」。灣仔區議員李碧儀今日（14日）表示，每逢大時大節或維園有特別活動，該處人流非常密集，擔心防撞柱影響道路的通達性，期望政府可提供相關數字作參考，包括預計大型活動時會有多少人流等。



文件指，將在銅鑼灣軒尼詩道 555 號外過路處一帶及百德新街全日行人專用街道的五個地方建造約60支防撞柱。（文件截圖）

議員倡政府提供數據參考 料區議會下周討論

李碧儀在港台節目《千禧年代》表示，以往SOGO對出曾發生車輛剷上行人路意外；她亦不時接到投訴指有車輛因不熟路而駛進行人專用區。她說雖然以往區議會未有正式討論，但每當有意外發生，私底下都會與部門探討增設防撞柱的可行性，相信政府今次建議是確保行人安全，料下周區議會將着重討論。

李碧儀關注，該處平日人流多，每逢大時大節或維園有特別活動如工展會等，人流非常密集，擔心防撞柱影響道路的通達性，期望政府可提供相關數字作參考，包括預計大型活動時會有多少人流、警方如何部署等。她又指從模疑圖可見防撞柱的鋪設位置非常密，關注「係咪須要咁多咁密？」她又說，防撞柱的鋪設範圍看似很大，未知當局曾否探討地底情況，因本港地底有很多公共設施走線，認為範圍仍有待斟酌。

文件提及將增設17支收放式護柱及43支固定式護柱。被問到統一增設收放式（即伸縮式）護柱的可行性，李碧儀相信造價過高，並建議在不容許停車的路段設置固定式護柱；而容許上落貨的路段則設置伸縮式護柱。

區議會文件顯示，預計工程總開支約500萬元，目標2026年第四季完工。李碧儀提及，以往區內工程時常有不必要的延誤情況，期望當局確保工程進度。