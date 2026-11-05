將軍澳醫院男護被指擅取院內依托咪酯等　遭停處理危險藥權限調查

有網民早前於社交平台撰文指一名於將軍澳醫院急症室工作的男護士涉嫌未經授權從醫院內取走依托咪酯、麻醉藥、抗生素、針筒、手套等醫藥及物資，並作私人用途，又指控該男護士濫用職權在沒有工作需要下查閱病歷紀錄。

將軍澳醫院今日（5日）稱確認早前接獲一宗涉及護士行為的投訴，非常重視事件，隨即展開調查，已暫停有關人員處理危險藥物的權限，亦正點算相關藥物存量、配發紀錄及臨床醫療管理系統的存取紀錄等。

將軍澳醫院經初步調查，院內並無發現藥物儲存出現異常記錄，若調查後發現涉及任何不當行為，會嚴肅跟進。



將軍澳醫院發言人指，早前接獲一宗涉及護士行為的投訴，已暫停有關人員處理危險藥物的權限，亦正點算相關藥物存量、配發紀錄及臨床醫療管理系統的存取紀錄等。經初步調查後，院內並無發現藥物儲存出現異常記錄。（資料圖片）

有網民早前於社交平台撰文，指一名於將軍澳醫院急症室工作的男護士涉嫌未經授權從醫院內取走依托咪酯、麻醉藥、抗生素、針筒、手套等醫藥及物資，並作私人用途，又指控該男護士濫用職權在沒有工作需要下查閱病歷紀錄。

將軍澳醫院：院內並無發現藥物儲存出現異常記錄

將軍澳醫院發言人回覆確認早前接獲一宗涉及護士行為的投訴，非常重視事件，隨即展開調查，已暫停有關人員處理危險藥物的權限，亦正點算相關藥物存量、配發紀錄及臨床醫療管理系統的存取紀錄等。經初步調查後，院內並無發現藥物儲存出現異常記錄。

發言人強調，一直以來都非常重視員工的專業操守及行為，對保障病人私隱及藥物管理亦有嚴格指引，而根據規定，危險藥物必須存放於上鎖地方、只限獲授權人員取用、必須記錄使用情況及定期核查。至於其他藥物，院方亦指必須按既定藥物管理程序處理。如院方經調查後，發現涉及任何不當行為，必定會嚴肅跟進。