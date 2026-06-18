將軍澳醫院造口手術事故　消息：或解僱涉事醫生　聯網接管外科部

一名患結腸癌85歲女病人今年2月於將軍澳醫院進行橫結腸造口手術，手術超過三星期後，始揭發造口位置錯置於胃部，病人翌日晚上離世。根源分析委員會調查指涉事外科醫生分辨腹部器官結構時出現「確認偏誤」，誤將胃部當作橫結腸處理。



消息指，院方對負責督導手術的外科專科醫生水平和今次手術表現非常關注，除極可能轉交醫委會跟進，更不排除影響其聘任或續任安排，即不續約或解僱涉事外科專科醫生。消息又表示，由於將軍澳醫院外科部門管治欠佳，未來醫院會重整架構，或直接「剷起」將軍澳醫院外科部門，由九龍東醫院聯網接管。



前立法會議員田北辰形容事件屬「低級錯誤」，認同應由另一個地區聯網外科部接管，又稱將軍澳醫院外科部部門主管同樣須問責。



一名患結腸癌85歲女病人今年2月於將軍澳醫院進行橫結腸造口手術，手術超過三星期後，始揭發造口位置錯置於胃部，翌日晚上離世。（資料圖片）

病人原進行橫結腸造口手術 術後維生指數穩定 造口出現較高輸出量

一名患有阻塞性乙狀結腸癌的85歲女病人，於今年2月7日在將軍澳醫進行橫結腸造口手術，以緩解腸阻塞情況，病人於手術後入住該院深切治療部及外科病房接受監察，並於2月16日轉往靈實醫院接受康復治療，其間病人維生指數一直穩定，但造口出現較高輸出量。

病人血壓低及心跳加速轉回將軍澳醫院 始揭造口位置處於胃部

及至3月1日，病人出現血壓低及心跳加速，於3月2日轉回將軍澳醫院外科病房接受治療及緊急電腦掃描，顯示病人的造口位置處於胃部，而並非預定的橫結腸位置。病人其後情況惡化，家屬與醫護人員商討後，同意不為病人進行心肺復甦術，病人於3月3日晚上離世。

手術完成後，醫護人員未有察覺造口輸出量已有上升趨勢，負責康復治療的醫護人員缺乏照顧經驗，加上團隊之間溝通不足，以致未有重新評估和及早介入。

調查結果：外科醫生分辨腹部器官結構時出現確認偏誤 將胃當作橫結腸

院方成立的根源分析委員會已完成調查，指事件成因起源於外科醫生在分辨腹部器官結構時出現確認偏誤，在手術中錯誤將胃部當作橫結腸處理，並連接造口，手術中亦未採取進一步措施核實。

根源分析委員會建議院方檢視外科部門的臨床管治，特別是負責督導有關手術的外科專科醫生在手術過程中所作的臨床決定，以及在術後將出現不尋常臨床情況的病人，轉往內科復康設施治療的安排。

將軍澳醫院表示，正重組醫院外科部門的臨床管治及管理架構，會成立聯網外科部門進一步加強管治。（資料圖片／翁鈺輝攝）

將軍澳醫院：會成立聯網外科部門進一步加強管治

院方指，正重組醫院外科部門的臨床管治及管理架構，會成立聯網外科部門進一步加強管治。醫院亦會按既定人事程序作出跟進，會進一步檢視有關醫生的專業水平，如有需要會轉交香港醫務委員會跟進。

田北辰形容事件屬「低級錯誤」 影響香港聲譽

前立法會議員田北辰形容事件屬「低級錯誤」，影響香港作醫療樞紐的聲譽。他指，據聞涉事外科醫生聲譽一般，料非首次犯錯，他要求院方與涉事醫生解約或即時降職，之後不再續約。他認同應由另一個地區聯網外科部接管，又指將軍澳醫院外科部部門主管同樣須問責。