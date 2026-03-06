將軍澳醫院造口手術腸變胃　社協批無理由分不清　督導醫生責任大

一名患結腸癌85歲女病人原定於將軍澳醫院進行橫結腸造口手術，手術3星期後、即本周二才揭發造口位置錯置於胃部，病人亦在同晚離世。有病人組織表示事件難以接受，橫結腸造口手術程序簡單，「無理由分辨唔到橫結腸同胃部位置」；手術料涉及督導和受培訓醫生，他認為督導醫生責任較大，不論是事前的檢查、以至手術過程，理應發現及指出開刀醫生做錯位置。



病患手術後轉往靈實醫院做康復治療，該組織關注為何沒醫護發現病人造口袋異常，冀增加護士培訓及人手。



將軍澳醫院。（資料圖片）

將軍澳醫院一名患結腸癌的85歲女病人，2月7日做造口手術，原定針對橫結腸，以緩解腸阻塞，惟本周日開始腹痛，周二（3日）檢查方揭發造口位置出錯，病人同晚離世。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，橫結腸造口手術簡單，不應出現醫療事故。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，橫結腸造口手術簡單，不應出現醫療事故。他表示，雖然橫結腸和胃部位置相近，但結構不同，院方應另有檢查程序，確認手術位置才做後續程序，造口位置出錯難以接受。

術後醫護亦未留意造口袋有異 質疑院方未有足夠培訓

據《明報》報道，是次手術由一名專科醫生與兩名正接受高階專科培訓的醫生施行。彭鴻昌表示，公立醫院以臨床簡單手術培訓醫生屬常見，通常由一名資深醫生督導手術程序。他認為，兩名受培訓醫生於是次事故有責任，但最大責任是負責督導的專科醫生，「作為一名專科醫生，沒有理由分辨不到橫結腸同胃部，也沒有理由在過程中看不到兩位受培訓醫生做錯手術」。

另外，病患手術後轉往靈實醫院進行康復治療3星期，期間維生指數穩定，但造口持續出現較高輸出量。彭鴻昌表示，為何治療期間沒醫護留意造口袋有食物殘渣，「如果一個正常腸造口，理論上排出來的應是糞便形狀」，關注主打復康治療的靈實醫院是否有提供足夠的外科知識及護理培訓。

立法會議員陳凱欣關注，為何靈實醫院護理團隊沒人發現造口問題，希望院方日後檢視人手是否足夠。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

選委界立法會議員陳凱欣同樣關注，為何靈實醫院護理團隊沒人發現造口問題，希望醫院日後檢視人手是否足夠。

將軍澳醫院急症室。（資料圖片）

促檢視內部舉報及公開交代事故機制

據消息，有人向外界及傳媒透露事故，才令事件曝光。陳凱欣認為，院方及醫管局應檢視內部舉報及公開交代事故機制，並提升前線人員對相關機制的信心，讓他們信任可透過機制，公正地處理個案。

將軍澳醫院今次未有未主動向公眾交代醫療事故，她認為，或因事件涉及多間醫院，正進行調查程序。不過陳凱欣指，醫管局接到將軍澳醫院醫療事故通報後，應盡快公布事件，交代醫護的錯誤及原因，釋除公眾疑慮。