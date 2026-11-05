林志釉辭醫委會助天瑜案　蔡堅醫生稱「做法恰當」指醫委會有指引

因醫療事故成為植物人的周天瑜2024年病情惡化離世，死因庭及醫委會將展開研訊，醫委會研訊原定上月底展開，但至研訊前一周宣布押後。醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉決定就死因研訊擔任義務律師，並向醫委會提出請辭。

醫委會委員、醫學會前會長蔡堅指，醫委會有指引規定委員不出任控辯雙方的證人及專家等，認為林的做法恰當，但透露醫委會稍後會再討論相關指引。他又指，死因庭報告對醫委會的聆訊有幫助，可令裁決更準確及公平。



醫委會委員、醫學會前會長蔡堅認為，林志釉辭任的做法恰當。（林遠航攝）

蔡堅稱也曾在一宗聆訊打算任專家證人 但因有指引故最終沒出任

蔡堅今日（5日）表示，十年前曾打算在一宗聆訊中擔任專家證人，但因有相關指引規定，最終無出任。對於林志釉請辭，他認為做法恰當，又指即使是義務協助，亦可能構成間接宣傳等，故辭職是較安全的做法。他又透露，醫委會將就委員可否代表控辯雙方再作檢視，昨日已決定納入未來議程，但他認為，若容許出任，會引來偏袒的質疑。

醫委會押後天瑜案紀律研訊待死因庭結果 蔡堅指對醫委會研訊有幫助

醫委會押後紀律研訊以等候死因庭結果，遭林志釉批評「無法彰顯公義」。蔡堅認為，死因庭報告對醫委會研訊很有幫助，否則醫委會裁決時難作判斷。他又指，以往擔任初偵會主席時，會盡量等候死因庭報告，但坦言有時死因研訊拖延太久，對此感到遺憾。