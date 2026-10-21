天瑜醫療事故｜死因庭、醫委會「互相等待」　林志釉指情況少見

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜於2020年在瑪麗醫院進行手術期間，延誤輸血48分鐘，事後變為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸早於2021年向醫委會投訴涉事的麻醉科呂醫生，原訂本月27至30日進行紀律研訊，惟近日收到通知，醫委會以等待死因庭結果為由，押後研訊，他昨日受訪深表無奈，並提到不知何時召開死因庭，憂醫委會研訊遙遙無期。



身兼醫委會業外委員香港病人政策連線主席林志釉在商台節目《在晴朗的一天出發》 以個人身份回應，稱對情況感到奇怪，類似個案少見，促各單位解說，給予中肯說法。他又指，死因庭雖較有利家屬尋求真相，但如排期需時太長，醫委會應先進行紀律研訊，就天瑜個案原訂本月27至30日進行紀律研訊，意味醫委會法律代表已掌握證據，醫委會應考慮先進行研訊。但他提醒，礙於一罪不能兩審，如研訊判定投訴不成立，縱往後死因庭發現新資料或證據，也難再進行紀律研訊。



《香港01》正向醫委會及司法機構查詢。



2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。（資料圖片）

死因庭與醫委會互相等待？林志釉：到底邊個就邊個？促當局解釋清楚

身兼醫委會業外委員香港病人政策連線主席林志釉在商台節目《在晴朗的一天出發》 以個人身份回應，稱對情況感到奇怪，死因庭與醫委會兩個單位有不同說法，關注現時是「邊個就邊個」。他又說，覺得現時醫委會、死因庭、或律政司均應該出來解說，給予中肯說法，解釋押後原因、以至如何確保死因庭會盡快有審期，「要有人解釋清楚咩事。」

他又說，兩者「互相等待」的說法不可接受，這個誤會牽連甚大，對死者家屬不公平，距案件完結遙遙無期，對涉事醫生也有影響。

問到以往醫委會研訊有否出現過類似個案，林志釉說，早前曾有個案因死因庭召開，紀律研訊煞停，但這種個案是少有。

林志釉稱對情況感到奇怪，死因庭與醫委會兩個單位有不同說法，關注現時是「邊個就邊個」。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉指，對於想尋求真相的家屬，死因庭有傳召證人、索取文件、醫療紀錄等權力，過程也容許家屬參與，是較為理想，死因庭的結果、或過程中發現新證據，醫委會可直接引用，對醫委會處理也有幫助；反觀醫委會研訊，他形容是「控辨雙方角力」，死者家屬未能參與。

林志釉認為，先召開死因庭，對事件、家屬有幫助，惟因案件多，排期需時，需要時間較醫委會紀律研訊可能更長。他指，醫委會與死因庭應有橋樑溝通，盡快處理案件，如死因庭能盡快召開則先行，以便掌握更多資料、證據後，再進行醫委會研訊；但若然死因庭要等長時間，醫委會則應先進行。

醫委會就天瑜個案原訂本月27至30日進行紀律研訊，林志釉指出，既然醫委會能排期開研訊，相信醫委會法律代表已掌握證據，特別是專家證據、醫療紀錄，有信心進行研訊，若然死因庭未能給予開審日子，醫委會應考慮先進行研訊。但他都提醒，礙於一罪不能兩審，如研訊判定投訴不成立，縱往後死因庭發現新資料或證據，也難以再進行紀律研訊。