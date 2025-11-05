雙非子殘障案｜林志釉點名三人應解釋為何拖延15年：盧寵茂錯重點

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會上周因醫委會秘書處未能解釋拖延理由，宣布永久終止研訊。有人批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫務衞生局局長盧寵茂去信醫委會主席，要求八周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。及後醫委會於星期一（3日）宣布覆核永久終止的決定。



香港病人政策連線主席林志釉今日（5日）指盧寵茂「錯重點」，報告應解釋為何拖延而非檢視投訴程序，又指若是檢視程序很難想像需要八周時間。他點名指醫委會主席鄧惠瓊、衞生署署長林文健及醫委會秘書處秘書應及早向公眾解釋，究竟延誤十多年，問題發生在哪裡。



香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，月尾召開聆訊處理。（另見稿）

2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英在浸會醫院誕下兒子黎遠建。（鄭子峰攝）

黎遠建出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障。（鄭子峰攝）

在醫委會未決定覆核聆訊前，醫務衞生局其後表示高度關注有關投訴個案的處理，醫衞局局長盧寵茂已去信醫委會主席，要求醫委會八周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。

醫衞局局長盧寵茂已去信醫委會主席，要求醫委會八周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。（資料圖片／洪戩昊攝）

林志釉：政府錯重點 應解釋問題非檢視投訴程序

香港病人政策連線主席林志釉今日在港台節目說「局長錯重點」，若報告只是檢視程序，很難想像需用八周。他稱有說法指個案交到醫委會秘書處時卻無人跟進，由於秘書處是由衞生署提供，他認為署方應很清楚發生甚麼事。他點名指醫委會主席、衞生署長及秘書處秘書應該及早向公眾解釋，究竟延誤十多年的時間，問題發生在哪裡。

對於醫委會日前主動宣佈將覆核此案，他表示他在醫委會任職7年也未見過醫委會主動覆核，情況十分罕見。他亦分享了醫委會處理投訴的程序，若該案要拿專家意見，便會交由秘書處重新排一個各持分者也合適的日期，再進行研訊。