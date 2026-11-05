林志釉辭醫委會任天瑜案義務律師稱更公義　11.20開死因庭前檢討

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人，至2024年離世，醫委會原訂在上月底舉行研訊，其後在開庭前一星期通知家屬要待死因庭裁決才召開。

醫委會業外委員、本身是律師的林志釉周三晚（4日）表示，為以義助方式代表周父出席死因庭，並以向死因庭遞交「律師委任通知書」，排期於本月20日進行死因研訊前檢討。《香港01》正向司法機構查詢案件排期。



醫委會委員、律師林志釉昨（4日）表示，為以義助方式代表周天瑜爸爸出席死因庭。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉周三晚（4日）發出辭任醫委會業外委員、並將代表天瑜爸爸任天瑜案義務律師出席死因研訊的聲明後，向《香港01》表示，本身在醫委會尚餘一年任期，比起要替醫委會就多宗爭議「補鑊」，還要被質疑利益衝突，倒不如辭去醫委會職務（見另稿）。

我喺入面都好努力工作。個問題就係話，我處身喺一個唔公義嘅機構嗰度，我覺得我就唔應該繼續喺嗰度幫佢擦靚個招牌。 醫務委員會業外委員林志釉

林志釉提到，經商談後，他向周父提出可以義助方式，代表他出席死因研訊，獲周父接受。林指，是經深思熟慮，才提出義助建議，重申在醫委會從來沒有處理或接觸過有關事故及涉事醫生的投訴文件和任何資料。他於10月26日向死因庭遞交「律師委任通知書」。死因庭於兩日後發出通知，排期在本月20日進行死因研訊前檢討。

女童周天瑜在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，在手術中延誤輸血長達48分鐘，最終因長時間缺氧變成植物人。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）

圖為2026年3月10日，小天瑜離世兩周年，天瑜爸爸發文悼念，並附上一張女兒的照片。（天瑜醫療事故關注組）

女童天瑜於2018年10月證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma），在接受化療後病情曾出現好轉。不過，2020年，她在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，在手術中延誤輸血長達48分鐘，最終因長時間缺氧變成植物人。天瑜最終在2024年3月10日離世。周爸爸當時指，對女兒的離世感到萬分心痛和不捨，會盡力為她尋回公道。