林志釉任天瑜案律師　醫委會稱研是否涉利益衝突　或制訂明確指引

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，2020年在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術期間疑因醫療事故，導致長時間缺氧並成為植物人，其後於2024年3月病情惡化離世。病人政策連線主席、醫委會委員林志釉昨日發聲明指，會以義務律師身份，代表周父出席死因庭，由於有意見認為他的身份有衝突，不應參與天瑜的死因研訊，他已向醫委會提出辭職。醫委會今（5日）回覆指，已接獲其書面通知辭任，將於今日23時59分起生效。至於會否構成利益衝突，醫委會稱會深入討論，以決定是否需要為此制訂明確指引。



林志釉昨日發聲明公布辭任醫委會委員，將以義務律師身份代表周父出席死因研訊。（資料圖片／林若勤攝）

醫委會表示，感謝並讚賞林志釉在過去7年10個月，擔任委員期間的付出，以及他在各委員會的工作和紀律研訊中所作出的積極參與和寶貴貢獻。醫委會將會根據《醫生註冊條例》及其附例，按照既定程序處理相關空缺的補選事宜。

林志釉昨日在聲明中提及，有意見認為他的身份有衝突，不應參與天瑜的死因研訊。醫委會指，有本會委員被指就一宗死因研訊出任其中一方利害關係人的法律代表，而該研訊與正由醫委會處理的一宗投訴個案源於同一臨床事故。至於是否構成利益衝突，醫委會正研究有關資料並會作深入討論，以決定是否需要為此制訂明確指引。

醫委會感謝並讚賞林志釉在過去7年10個月擔任委員期間的付出。（資料圖片／歐嘉樂攝）

死因研訊完結後 盡快開展紀律研訊

至於女童天瑜案件，醫委會稱，秘書處將持續跟進死因研訊的進展及相關裁決，並在該死因研訊完結後，按照法例及既定程序盡快安排進行紀律研訊。秘書處已正式向投訴人通知此項決定及詳細交代押後紀律研訊的理據，並會與投訴人保持溝通。

林志釉昨日發聲明公布辭任醫委會委員，將以義務律師身份代表周父出席死因研訊，強調有關決家定是經過深思熟慮，在醫委會期間從來沒有處理或接觸過有關事故及涉事醫生的投訴文件和任何資料。他又提到，有意見認為他身份有衝突，不應參與天瑜的死因研訊，「但作為病人組織代表，我希望能夠和周先生一同走在公義路上，找出真相。」