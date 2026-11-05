黃之鋒囚10年｜會否就判刑上訴？　鄧炳強：會與律政司研究判詞

前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃早前承認一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)， 今（5日）被判入獄10年。



保安局局長鄧炳強表示，10年刑期已經反映罪行嚴重性，但亦會與律政司進一步研究整份判詞，考慮會否就判刑上訴。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片 / 李可榆攝）

鄧炳強說，黃之鋒是破壞香港繁榮穩定的罪魁禍首，「惡行罄竹難書」，法庭裁定黃之鋒案件屬於罪行情節重大級別，必須予以嚴懲。他又指，法庭已給予黃之鋒充足時間考慮是否辯護，但由於鐵證如山，黃之鋒只好認罪。相關程序反映黃之鋒是經過公平、公開的司法程序接受審判，彰顯特區法院一直堅持的法治精神。

鄧炳強又稱，黃之鋒被判囚10年已反映罪行嚴重性，會與律政司研究整體判詞，再決定是否需要上訴。被問黃之鋒可否參與在囚人士的更生活動，鄧炳強說當局設伴「理」前行計劃，旨在為所有在囚人士提供活動增加守法意識及中國人的身份認同，冀幫助黃之鋒更生。

黃之鋒自2020年11月因包圍警總案等入獄及還押，截至目前已失去自由逾2,170天（接近6年）。(資料圖片)

黃之鋒早前求情稱，他相信終有一天會獲釋。（資料圖片）

被問及黃之鋒或人至中年才獲釋，李桂華回應說問題根源在黃所犯何事，法庭已說明案件影響嚴重，黃能接觸外國政要，已見一些實際影響，最重要事發時正值2019年及2020年香港非常動盪，「所以被判重刑，絕對大家都唔想，係咩原因呢? 因為佢係做咗呢啲事情出嚟，希望佢喺入面好好反省自己。」

就黃之鋒紀錄片在港是否合法，李桂華指，當局最大關注相關紀錄片是否涉及煽動內容，暫不能作公開討論。