黃之鋒涉勾結外國勢力案　公眾席幾乎坐滿　下月作交付高院程序

現正就47人顛覆案服刑中的前「香港眾志」秘書長黃之鋒，被指在2020年與羅冠聰請求外國制裁本港及中國，在獄中被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今午（8日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請押後至9月5日，作交付高院審訊程序，黃表示明白。辯方沒有保釋申請，黃繼續還押。



公眾席今幾乎滿座，多國領事館亦有代表旁聽。有旁聽人士散庭時叫黃保重和「撐住」，黃向旁聽席方向鞠躬。



黃之鋒被控串謀勾結外國勢力的案件，將交付高等法院審理。(資料圖片)

控罪指黃之鋒與羅冠聰(圖)等人串謀請求外國機構對中港制裁。（資料圖片）

多國領事有派員旁聽黃之鋒的聆訊。(陳曉欣攝)

被告黃之鋒（28歲，報稱自僱人士），被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，黃在於2020年7月1日至2020年11月23日期間（包括首尾兩日），在香港，與羅冠聰及其他身份不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施：對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，及對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。

