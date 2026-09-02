黃之鋒認勾結外國勢力　求情稱不及黎智英案嚴重　官押後判刑

正就47人顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指由2016年起與羅冠聰透過「國際戰線」，要求外國制裁中央與香港，黃之鋒去年在獄中被捕，被控1項串謀勾結外國勢力罪（HCCC 181/2026）。



黃之鋒承認1項串謀勾結外國勢力罪。 庭上透露，黃原定明年1月可獲釋，其代表律師求情時指黃案不及黎智英案嚴重，希望能判囚約4.5年。黃亦有撰寫求情信，稱在獄中有反思，仍保持樂觀，相信有天會獲釋，以照顧父母。



法官譚耀豪稱需時考慮，押後判刑，屆時將通知各方。



被告黃之鋒，29歲，前香港眾志秘書長，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指他於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身份不詳的人士，串謀請求外國或境外機構、組織或人員，對特區政府或中華人民共和國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

黃之鋒自2020年11月23日被還押後，至今已被囚禁近6年。(羅國輝攝)

黃之鋒今早由囚車押解到法院。(方承恩攝)

黃之鋒原定明年1月獲釋

庭上透露，黃被懲教署告知在初選案中不獲行為良好減刑，原定在明年1月獲釋。黃之鋒由資深大律師陳政龍代表，他指黃所涉的案件固然嚴重，但相對黎智英案被裁定「罪行重大」，本案與罪行重大有一線之差，請法庭以3至10年範圍作考慮，即使用最高的10年作為量刑起點。因黃剩餘數月出獄，大部分刑期未能與初選案同期執行，扣除認罪扣減，法外開恩予兩年減刑，即判監4.5年。 譚官稱他需時考慮，稍後會將通知各方判刑日期。

服刑6年變成熟 相信有天能獲釋

黃之鋒在自撰的求情信稱，他近6年光陰在獄中度過，反思了過往的行為，所選擇的路及隨之而來的後果。黃稱，他囚禁期間閱讀逾百本書，思想變得成熟，他仍保持樂觀，相信有天能夠獲釋，照顧年邁父母，他亦接受仍有好一段日子在獄中。

黃之鋒認罪高等法院外的情況

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採國際遊說策略以實踐「民主自決」

法官譚耀豪指本案具公共性，要求控方讀出案情。案情指，已解散的香港眾志（下稱眾志）是民主派政治組織，它在2016年成立，其中一個政治目的是香港「民主自決」。為了實踐此目的，黃和羅等人採取國際遊說策略，尋求外國關注和支持。羅冠聰和黃之鋒分別是眾志的創黨主席和秘書長。

2016年已開始向美國遊說

在《香港國安法》實施前，黃和羅執行「國際戰線」，二人到訪外國會見政要、發起聯署行動等，並在眾志的社交媒體宣揚遊說工作。2016年11月，黃、羅和眾志推動在美國通過《香港人權與民主法案》，美國總統可對那些被指任意拘留和嚴重侵犯人權的人實施制裁，例如拒絕簽證及凍結他們在美資產。黃當年會見時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議員魯比奧（Marco Rubio）等人。

香港眾志在2016年成立，羅冠聰（左）擔任主席，黃之鋒（右）則擔任秘書長。（陳焯煇攝）

2019年在美國國會聽證會上作證

及至2019年中，香港爆發反修例示威潮。當年9月，黃之鋒和羅冠聰在美國國會聽證會上就倡議人權法案作證。2019年至2020年，黃之鋒分別到德國、意大利和美國等國遊說，呼籲對方禁售武器和人群管制設備予香港警方。與此同時，他接受不同國家的媒體訪問，並在報章撰寫文章，呼籲外國制裁中國和香港。

國安法實施前解散眾志 但稱不會放棄立場

2020年6月30日國安法實施前夕，香港眾志宣布解散，羅冠聰離開香港。當年7月，黃之鋒在Facebook表示不會刪除舊文，亦不會放棄其立場，同時他及羅等人會繼續推行「國際戰線」，並主張留在香港的人延續示威，令外國媒體關注本港情況。

黃之鋒、羅冠聰2019年曾與美國眾議院議長佩洛西（中）會面。（佩洛西facebook直播截圖）

黃之鋒並曾出席美國國會聽證會。（影片截圖）

2019年9月17日，黃之鋒在美國華盛頓國會山參加有關香港問題的聽證會。（路透社）

國安法後稱會繼續爭取國際關注

案情續指，在國安法生效後，黃和羅仍在不同場合討論延續「國際戰線」（見下表）。黃在7月10日的本港電台節目上表示，他會繼續爭取國際關注，他與羅仍有保持聯絡。他又稱，海外需要有人繼續在國際層面談論香港的示威活動，以喚起國際社會的關注，支援本地運動。

羅冠聰同月在BBC新聞的訪問中表示，他和黃之鋒在《國安法》實施後討論過他們在運動中的角色，黃和其他人會繼續在港的工作，羅則以公眾人物的身份替國際戰線繼續發聲，並會見外國政要，呼籲制裁香港警方。

黃之鋒《國安法》後曾接受外媒訪問/撰文包括：

1.Forms of resistance need to be fluid and flexible，英國衛報，2020年8月

2.訪問，德國之聲，2020年9月

3.Joshua Wong: Business must keep pushing for freedom in Hong Kong，英國《金融時報》，2020年9月

4.訪問，小布殊總統中心，2020年10月

轉發羅冠聰聯署連結 逼以色列公司停向警方提供產品

此外，香港警方使用以色列公司Cellebrite的數碼法理鑑證工具，調查案件、包括黃之鋒以往的案件。2020年7月17日，羅冠聰發起網上聯署，要求Cellebrite和其他數碼法理鑑證公司，終止和香港警方的合作。黃翌日在其Facebook和Twitter(現稱X)，發布聯署的連結。

控方指黃之鋒與羅冠聰當年已達成協議，向國際遊說，以實踐民主自決，並在國安法實施後仍然繼續。

黃其後亦在Facebook提及，以色列人權律師Eitay Mack等去信以色列政府，要求停止出口Cellebrite的系統予香港警方。同年10月Cellebrite發表聲明，停止向中港客戶提供產品。羅其後撰文指，聯署成功令Cellebrite停售產品，同時呼籲其他數碼法理鑑證公司仿效。

還押前列國安法實施後政治工作

黃在2020年11月23日因另一案被還押，他於還押前一天，提前1日在Facebook和Patreon發表「判刑前工作報告」，載有黃自《國安法》頒布以來所進行的政治工作。報告亦提及他會在《國安法》頒布後繼續從事國際遊說工作，包括在各媒體及公開活動中發表文章和演說以進行倡議，致函警告那些與中國合作的外企，包括日本Sony及美國Apple，以及促使Cellebrite 終止向香港警方供應蒐證軟件。

2020至2021年英美德法等國採取的制裁措施：

2020年7月14日，美國通過《香港自治法案》

2020年8月至11月，美國制裁15名央港官員

2020年8月，美國單方面暫停與香港的3項雙邊協定，包含：《移交逃犯協定》、《移交被判刑人協定》以及港航運免雙重徵稅協定

2020年7月至10月，英德法等國暫停移交逃犯協定

2020年10月7日，Cellebrite宣布停售產品予內地與香港

國安法後繼續遊說以達至自決目標

黃之鋒在2025年6月6日被捕，控方指黃與羅早在2016年達成協議，展開國際遊說以達成「民主自決」的政治目標。在《國安法》頒布後，黃和羅繼續分別留港及在海外進行國際線的工作，要求外國對中港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。