港怡醫院母企IHH裁員　港星馬炒380人　香港港怡：不影響醫護病人

港怡醫院母企IHH醫療集團周三（4日）表示，集團現時正整合業務，冀為患者投放更多資源。作為重組一部份，約380名新加坡、香港和馬來西亞員工將離職。港怡醫院同受影響，有消息指大部份後勤人員被解僱。



港怡醫院回覆《香港01》表示，部份香港受影響的後勤支援員工之職務將被重整，而個別崗位則會因調整而不再保留，相關安排不會影響病人服務及前線醫護員工。



港怡醫院。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

根據IHH醫療集團發給員工的內部信件，集團首席執行官表示，醫療行業正迅速轉型，為了繼續為患者提供高品質護理服務，必須整合業務，部份職務需重新設計或被刪除。

IHH集團6月時與印度科技公司合作，共同推進人工智慧驅動的企業資源規劃系統。集團首席執行官表示，IHH將圍繞該系統協調支援服務，以簡化和標準化各個市場的工作方式。信中指出，部份在馬來西亞、新加坡和香港的員工將受影響，將為離職同事提供超出當地要求的支援，包括加強版遣散方案及就業輔導等。

IHH醫療集團周三（4日）發稿表示，集團在全球擁有 7.6 萬名員工，因是次整合，其中約 0.5%（即約 380 人）將面臨離職，受影響人員分布於新加坡、香港及馬來西亞三地。

港怡醫院表示，在香港，部份受影響的後勤支援員工之職務將被重整，而個別崗位則會因調整而不再保留，現時重點是為相關同事提供支援，協助他們順利過渡。相關安排不會影響病人服務及前線醫護員工，將繼續為病人提供高質素的醫療服務。至於影響人數，院方未有正面回答。