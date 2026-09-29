港怡解碼｜小朋友半夜不適應對手冊 兒科醫生話你知必做這件事！

每逢開學季節，校園隨即成為各類病菌的溫床。加上近期正值呼吸道感染與夏季流感活躍期，不少家長都發現子女開學不久便開始「中招」。更令人心力交瘁的是，很多小朋友白天精神別無異樣，一到深宵卻突然發高燒，甚至「咳到嘔」。



面對漆黑深夜中哭鬧不休的孩子，家長往往慌亂得不知所措——到底該立即衝往急症室，還是繼續觀察？退燒藥應該怎樣餵？為了一眾徬徨無助的家長們，第一期「港怡解碼」就請來港怡醫院兒科顧問醫生巫仲然醫生接受訪問，拆解孩子夜間病情加劇的生理原因，並分享一套清晰的幼兒夜間急救應對指南。

為什麼病情總在半夜急轉直下？

相信很多家長都有過類似的困惑：「小朋友明明白天仍活蹦亂跳，為何一入睡就燒得像火爐？」

巫仲然醫生指出，這種「日間輕微、夜間加劇」的情況並非家長的錯覺，背後牽涉幼童的生理機制與環境因素：

1. 體內激素與水分變化：人體內的腎上腺素與皮質醇濃度在深夜會自然下降，使身體的免疫發炎反應產生變化。此外，幼童白天會持續喝水進食，但夜間數小時處於無水分補充狀態；若家長擔心孩子著涼而蓋過厚被褥，更會阻礙體熱散發，導致體溫在半夜顯著飆升。



2. 平躺姿勢刺激氣管：小朋友平躺入睡時，鼻腔分泌物極易倒流至咽喉位置，刺激氣道引發劇烈咳嗽。



3. 生理構造容易「咳到嘔」：小朋友的胃容量較小，食道下括約肌發育亦未健全。半夜劇烈咳嗽時腹肌強力收縮，腹壓瞬間激增，便容易將胃內的食物殘渣直接擠壓出來。



巫醫生補充，近期流行的病毒特性亦可能加劇夜間症狀。例如呼吸道合胞病毒容易攻擊幼兒的細支氣管，產生大量濃稠痰液，孩子夜間躺平時為了排痰只能拼命咳嗽；而腺病毒與流感病毒則以「反覆高燒、夜間體溫難降」為特徵，即使白天退燒藥短暫起效，到了深宵藥效一過，體溫便會再度反彈。

孩子深夜突發不適 醫生：切忌盲目灌藥

深宵三更，摸到孩子額頭滾燙，許多家長第一反應就是翻箱倒櫃找退燒藥，甚至急著抱起孩子奔向急症室。

巫醫生提醒，面對突發狀況，家長最必須做的第一件事，其實是「先評估孩子的整體狀況」，而非執着於體溫計上的數字。

「很多家長一見到 39°C 、40°C 就方寸大亂，但臨床上，醫生更看重的是整體精神狀態與反應。」巫醫生建議家長按照以下步驟冷靜處理：

第一步：先穩住自己情緒。家長的焦慮容易傳染給孩子，令其哭鬧更劇烈，進一步推高體溫與腹壓。



第二步：測量體溫並評估意識。呼喚孩子的名字，觀察能否正常張眼、回應或進行眼神接觸。



第三步：檢視呼吸狀態。揭開衣服觀察胸腹起伏，留意呼吸是否過快、有無凹陷或費力喘氣的徵狀。



第四步：排查其他警號。檢查四肢是否有抽搐抽動、皮膚有無異常發紫或紫斑。



發燒本身是免疫系統對抗病原體的防禦機制。如果孩子僅是單純發燒，但呼吸平穩、意識清醒，很多時候並不需要在深夜即時衝往急症室。盲目自行加大藥量、混合不同成藥，或隨意服用抗生素，反而可能掩蓋重要病徵，甚至引發藥物副作用。

三大深夜棘手情境 居家應對指引

情境一：高燒至 40°C 但熟睡中，要叫醒服藥嗎？

醫生解答：若睡得安穩，毋須刻意叫醒。



充足的睡眠對身體自我修復至關重要。只要孩子呼吸平順、沒有脫水徵狀，家長只需在旁持續觀察即可。只有當孩子因高燒引起身體極度不適、輾轉反側無法入眠，或醒來後精神顯著轉差時，才需要考慮使用退燒藥。

在藥物選擇上：

撲熱息痛：藥性溫和、不傷腸胃，適合一般發燒時作為首選。



布洛芬：具有消炎與較強退燒效果，但對胃部刺激較大，建議飽肚或隨餐服用。



塞肛退燒藥：主要適用於體溫持續超過 39°C、孩子伴隨嘔吐無法吞嚥口服藥，或極度抗拒口服藥的情況。



巫醫生特別提醒，不同成分的退燒藥切勿在沒有醫生指導下頻密交替使用，更不可自行縮短服藥間隔，以免造成藥物過量中毒。

情境二：半夜咳到無法入睡、發出怪聲？

醫生解答：並非所有咳嗽都可以留在家中觀察。



家長需仔細聆聽孩子的咳嗽聲：

一般感冒咳嗽：雖有咳嗽，但孩子在咳嗽間歇期呼吸平穩，活動與精神如常。



需高度警惕的危險咳嗽：若聲音變得明顯嘶啞、咳嗽聲音類似「狗吠聲」、吸氣時伴隨高頻喘鳴聲，甚至胸腹起伏很大、嘴唇周圍發紫，可能涉及急性喉氣管支氣管炎（嘶哮症 ）或嚴重氣道阻塞，必須立即就醫。



居家紓緩小技巧：

若只屬一般感冒夜咳，家長可保持房間空氣流通，用吸鼻器或生理鹽水清理鼻腔分泌物。亦可帶孩子到充滿溫水蒸氣的浴室靜坐數分鐘，利用濕潤蒸氣稀釋呼吸道痰液。對於 2 歲以上的幼童，可在床墊下墊毛巾稍微墊高上半身，減少鼻涕倒流刺激。

情境三：半夜連環嘔吐，該不該立刻喝水？

醫生解答：切忌立即大量灌水。



孩子劇烈嘔吐後，胃部黏膜處於充血脆弱狀態，此時若急於灌入一大杯水，往往會再度刺激胃部引發新一輪嘔吐。

正確做法是：

先清潔孩子口鼻，安撫情緒，讓胃部完全休息 30 至 60 分鐘。待孩子情況穩定後，再以「階梯式」小量多次給水——例如每隔 10 至 15 分鐘餵一茶匙溫水，確認沒有引發反胃，才逐漸增加份量。

🚨紅燈警號：出現這幾種情況切忌等天光！

雖然大部份幼兒夜間不適可先作居家觀察，但巫醫生強調，一旦出現以下任何一項危險徵狀，絕不能拖延至翌日早晨，應立即前往急症室或召喚救護車：

年齡極幼：未滿 3 個月的嬰兒發燒。



呼吸危機：出現呼吸急促、胸口劇烈起伏凹陷、發出喘鳴或嘴唇指甲發紫。



意識異常：持續昏睡難以喚醒、叫喊沒有反應、眼神呆滯、四肢僵硬或抽搐。



脫水徵狀：哭泣時沒有眼淚、口腔黏膜乾燥、超過 6-8 小時無小便。



皮膚異狀：發燒同時伴隨不明紫斑或按壓後不消退的皮疹出血點。



持續劇痛/嘔吐：持續不斷的劇烈腹痛或頻密嘔吐。



守護孩子健康 必備家居「平安藥箱」清單

預防勝於治療，要從容應對隨時殺到的深宵突發狀況，巫醫生建議家長平日應備妥專用藥箱，並定期檢查藥物有效日期與儲存狀況。

一個合格的家居小藥箱，應涵蓋三大基礎範疇：

首先是監測工具，家中應常備運作良好的電子探熱針（如耳溫計或額溫計），家長平日亦要熟練正確量度方式，並定期檢查電量，避免緊急關頭才發現缺電；

其次是退燒藥物，應備妥經醫生處方的兒童專用退燒藥（如撲熱息痛或布洛芬）；

最後是護理用具，嬰幼兒吸鼻器、生理鹽水及無菌紗布均不可或缺，當孩子半夜鼻塞或分泌物堵塞呼吸道時，可即時協助清理，幫助暢通氣道。

家長常見用藥禁忌：

1. 嚴禁自行給幼童服用成人藥物，即使折半服用亦極度危險。



2. 切勿使用含「可待因」成分的止咳糖漿，此類成分可能抑制兒童呼吸中樞。



3. 切勿給兒童服用阿斯匹靈退燒，否則有引發雷氏綜合症（導致肝臟及腦部受損）的潛在風險。



4. 切忌自行餵食抗生素，抗生素對病毒性感冒無效，胡亂使用更會增加抗藥性風險。



開學季病毒肆虐，巫醫生最後提醒，除了盡早接種季節性流感疫苗外，平日應教導學童養成勤洗手、避免揉眼鼻的習慣，更要戒除共用毛巾與餐具的行為。當孩子稍現疲態、食慾驟降時，往往已是身體發出的早期警號，父母多一分細心觀察，便能少一分深宵慌亂。