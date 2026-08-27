【消委會／助聽器／格價／投訴】本港人口高齡化，聽力退化成為不少長者面對的健康難題。消委會今日（27日）發布第598期《選擇》月刊，提供22間機構的售價及服務等詳情，當中有過半機構的聽力評估費用不包括在機價內，成人綜合聽力測驗介乎420元至1,700元，而助聽器的價格最多相差逾40倍，若以耳背式助聽器為例，港怡醫院最貴6.6萬元，九龍聽覺服務有限公司和訊聆聽力中心有限公司最低收1,580元。消委會提醒長者，助聽器的實際效果取決於專業的驗配服務，不應以為功能愈多或價格愈高，便等於好的助聽器，建議應考慮專業建議、實際需要及服務質素。



消委會2026年8月27日發布第598期《選擇》月刊文章，顯為《確保舒適 助聽器驗配與售後服務不容忽視》。（消委會AI圖片）

消委會2026年4月至6月向共31間服務機構發出資料收集表，最後收到22間機構回覆。圖為該22間提供的服務安排。（消委會文件截圖）

長者購買助聽器簡單而言涉及7個步驟。（消委會圖片）

消委會調查揭四份一長者患聆聽困難 專家與認知能力下降有關聯

消委會引述世界衞生組織（WHO）資料顯示，約每4名60歲以上長者，便有一人受聽力損失影響。消委會今年8月初在街頭進行問卷調查，訪問419名60歲或以上長者，發現有約四份一自認為聆聽困難，當中僅15%正在或曾使用助聽器，他們普遍希望獲取更多使用教學、獲得清晰條款、增加試戴時間，分別佔36%、29%及26%。

消委會引述專家指，聽力損失與認知能力下降存在重要關聯，⾧者可能因怕聽錯或答非所問，減少交談和出席聚會，因此近年研究認為聽力損失是認知障礙症的改善風險因素之一，而助聽器雖然不能改善認知能力，但有助⾧者改善溝通、增加社交及減輕聽力負擔，以維持生活的質素。

選配助聽器的第㇐步是接受聽力評估。（消委會圖片）

選配助聽器需接受聽力評估 成人綜合聽力測驗介乎420元至1700元

選配助聽器的第㇐步是接受聽力評估，其中純音聽力測驗（PTA）用作量度兩耳在不同頻率下能聽到的最低音量，但個別人士或需按情況，接受較全面的成人綜合聽力測驗，即純音聽力測驗（PTA）配合中耳阻抗聽力測驗（IA），用作了解中耳功能及耳膜活動。

消委會今年4月至6月向共31間服務機構發出資料收集表，包括聽力中心、私營醫療機構及大學教學診所，最後收到22間機構回覆，並檢視官網及公開資料作綜合整理，發現各機構的PTA收費介乎200元至1,000元，成人綜合聽力測驗介乎420元至1,700元不等。

有過半機構表示評估費不包括在機價內，個別機構設有⾧者優惠。（消委會圖片）

過半機構的評估費不包括在機價內 僅兩間向長者提供免費PTA

其中過半機構向消委會表示，評估費不包括在機價內，另有部份機構稱機價包括PTA，只有少數機構表示機價同時包括PTA及IA。另有個別機構設有⾧者優惠，例如「清晰聽力中心」及「傾耳聽聽力中心」，便分別為65歲或以上／70歲或以上⾧者提供免費PTA服務。

此外，若消費者在評估後決定不購買助聽器，大部份機構會收取評估費用，少部分則豁免PTA但收取IA收費，僅個別機構可同時豁免PTA及IA收費。因此消費者在比較機價時，宜㇐併計算未包含在內的測試費用。

有過半機構向消委會表示接受⾧者醫療券，但不可用於純粹購買助聽器或其他物品，也不可用作預先繳費。（消委會圖片）

持有聽力報告不一定可直接配助聽器 過半機構接受長者醫療券

若消費者已持有醫院、診所或其他聽力中心的聽力報告，不代表可直接用來選配助聽器。調查顯示，大部份機構接納符合指定條件的報告，例如接受一年內的報告，但同時會視乎消費者現況以及接受的測試是否全面，才決定報告是否適用；另有部份機構要求消費者必須在該機構接受聽力評估。

而過半機構表示接受⾧者醫療券，惟醫療券並非㇐般購物券，不可用於純粹購買助聽器或其他物品，也不可用作預先繳費，⾧者使用醫療券前宜確認服務提供者為登記聽力學家，並可透過⾧者醫療券計劃網站的「已登記醫療服務提供者名單」中核對資料。

常見助聽器款式及價格範圍。（消委會文件截圖）

耳背式助聽器售價相差逾40倍 港怡醫院售6.6萬元、九龍聽覺服務售1580元

售價方面，消委會發現同款助聽器的售價差異甚大，價格可由數千元至數萬元不等，即使在同㇐機構內，同款式助聽器的售價，亦因技術水平、功能配置及配套服務不同，從而出現顯着差距。

助聽器款式／價格最低及最高／相差倍數



耳道接收器式（RIC）： 香港大學言語及聽覺診所4,320元、港怡醫院63,660元，相差近14倍



耳內式 / 耳道式 / 深耳道式（ITE／ITC／CIC）：港大言語及聽覺診所4,830元、香港聽力62,000元，相差近12倍



耳背式（BTE）：九龍聽覺服務有限公司、訊聆聽力中心有限公司1,580元、港怡醫院66,000元，相差逾40倍（具體約40.7倍）



助聽器功能愈多或價格愈高不等於好 籲考慮專業意見等需要

消委會又指，價格差異反映產品及服務的整體價值，例如具備較先進的聲音處理演算法、更高的晶片運算及數據分析能力、較佳的自動場景切換表等，惟助聽器的實際效果取決於專業的驗配服務，提醒消費者不應以為功能愈多或價格愈高，便等於好的助聽器，建議應考慮專業建議、實際需要及服務質素。

試戴及上門驗配服務安排。（消委會文件截圖）

大部份機構提供店內免費試戴服務 外借收1000元起按金

聽力評估方面，大部份機構提供店內免費試戴服務，僅小部份機構要求先完成聽力評估才可試戴。至於香港言聽中心及港怡醫院，分別收取每耳700元及900元試戴費，其中香港言聽中心會在購買助聽器時扣除試戴費，惟若消費者最後不購買助聽器，上述兩機構均不會退回試戴費。

另外多數機構提供外借或真實環境試戴服務，期限為一至兩周，最⾧達30日，部份機構的按金約1,000元至10,000元不等，部份機構要求以㇐半機價或全數機價作為按金，若消費者最終決定不購買助聽器，部份會即時退回款項，部份需時兩至六周退款，個別機構則扣除手續費、試戴費或部份機價。

調校跟進及服務安排。（消委會文件截圖）

消委會又指，曾接獲長者投訴，在免費試戴期間因助聽器效果欠佳要求退機，惟未能成功處理，需由家人多番交涉才獲安排退款，更需時數周才能退回款項，因此建議消費者在試戴前取得書面條款，亦要問清楚按金、試戴期限、退款方式、扣費項目及退款時間，若⾧者不熟悉條款，可由家人陪同處理相關安排。

消委會六個購買助聽器的建議

1. 比較總成本並保存相關文件︰㇐併計算機價、聽力評估、耳模／機殼、配件、調校、上門服務、維修及電池更換等費用，並索取及妥善保存報價、單據、保用證及售後條款，以便日後跟進保用、續保、借用機或退款安排；

2. 善用試戴期評估實際效果︰除在服務機構內試聽外，宜在日常生活環境試戴，並記錄聽不清、過於嘈雜或佩戴不適的情況，供跟進調校時參考；在試戴期內了解實際效果後，再決定是否購買；

3. 按操作能力選擇款式及功能︰⾧者不宜太在意款式是否隱蔽，應考慮產品是否方便日常佩戴及護理；如重視手機連接、App 控制或遙距調校，宜以日常使用的手機即場測試，確認能否掌握包括App 在內的操作及裝置是否兼容；

消委會提供六個購買助聽器的建議。（消委會圖片）

4. 家人協助⾧者適應及使用︰家人或照顧者宜陪同評估及選配，並了解基本操作。⾧者使用初期可按專業人員建議逐步增加佩戴時間；如有不適或仍聽不清，應接受跟進調校，不宜自行大幅更改設定；

5. 按指示清潔、防潮、充電及存放︰應按產品說明或專業人員指導進行清潔和防潮，不使用時宜妥善存放並遠離幼童及寵物；充電時使用指定充電器並確保助聽器及充電座乾燥，需換電池的款式如⾧期不用，應取出電池以免漏液造成損壞；

6. 留意佩戴情況及耳部異常︰佩戴㇐段時間後，如助聽器容易鬆脫、佩戴不適或頻密嘯叫，宜返回服務機構檢查耳模或機殼的貼合度；如聽力突然下降、耳痛、眩暈或耳鳴加劇，應盡快求醫，不宜只靠自行調校處理。