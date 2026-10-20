港怡解碼｜最快 2 日可出院！解構全膝關節置換快速康復方案

膝頭「咯咯」作響、上落樓梯痛入心扉，甚至行兩步都要停低歇一歇……這些退化性膝關節炎症狀，在不少香港長者乃至中年人身上都屢見不鮮。每當骨科醫生提及「換人工關節」，很多人的第一反應往往不是擔心開刀本身，而是害怕術後「痛到落唔到床」、「元氣大傷」、要在醫院瞓上一兩個星期，甚至憂慮從此失去自理能力。



不過，隨著現代醫學技術不斷進步，傳統「傷筋動骨一百天」的舊有觀念已不盡適用。今期「港怡解碼」就請來港怡醫院關節置換中心聯席總監、骨科名譽顧問醫生忻振凱醫生接受訪問，為大家拆解關節置換的「快速康復模式」，細談現時病人如何能在術後數小時嘗試下床，個別情況理想者甚至最快在手術翌日便能順利出院，告別昔日動輒留院觀察一個月的漫長煎熬。

怕痛、怕長期臥床？ 本港公院逾 3 萬人輪候換關節

退化性膝關節炎是本港最普遍的關節退化問題之一。受人口老化、肥胖問題以及過往運動創傷或工作勞損累積影響，受膝痛折磨的人數有增無減。忻振凱醫生在臨床上觀察到，近年來，求診人士更出現年輕化跡象，不少四、五十歲的中壯年人士，膝關節已出現明顯退化磨損。目前單單在公立醫院，輪候全關節置換手術的個案就已超過 3 萬宗，每年完成的手術亦達 5,000 多宗，需求非常龐大。

雖然並非所有退化個案都需要開刀，但若服藥、物理治療或注射打針等保守治療都無法緩解疼痛，日常生活亦大受影響時，全膝關節置換往往是較有效的解決方法。

偏偏不少患者面對手術都裹足不前。「很多病人最怕的不是手術當刻，而是術後要痛多久、是否需要長時間臥床休息。」忻醫生直言，長者常怕做完大手術後身體大不如前；年輕患者則擔心人工關節壽命有限，數年後又需要再做手術，所以寧願死忍捱痛。事實上，術後若長時間臥床，不但會令肌肉迅速流失、關節僵硬，更會增加深層靜脈血栓等風險，反而拖慢整體復原。

突破傳統觀念！「最快 2 日即可出院」的背後原理

忻醫生解釋，傳統的全膝關節置換手術，很大程度依賴醫生的經驗與技術，以專用器械手動截骨再植入假體。然而人體關節構造精細，截骨角度只要偏差一毫米或一度，都會影響關節日後的順暢度及磨損速度。

但近十年引入的「快速康復模式」（Enhanced Recovery After Surgery, 簡稱 ERAS），配合先進的機械臂輔助全膝關節置換手術，改變了大眾對術後需長時間康復的既有印象：

1. 機械臂微精截骨：減低周邊軟組織創傷



在機械臂的精準定位與輔助下，截骨精確度大幅提升，能盡量保留健康的軟組織及韌帶。由於傷口破壞程度減低，出血量顯著減少，術後的發炎與腫痛亦隨之大減。

2. 多模式止痛與精準麻醉：減少術後嘔吐暈眩



過往病人完成手術甦醒後或會因麻醉藥副作用而頭暈、噁心、嘔吐，痛楚亦難以忍受。現時麻醉科團隊採用個人化劑量管理與區域麻醉技術，配合手術期間的「雞尾酒式多模式止痛法」以及止血藥物（如氨甲環酸），有助減少出血及術後疼痛。使用較精準的麻醉藥物可減少噁心、嘔吐、頭暈或過度疲倦等不適，讓病人術後更早恢復飲食和參與復康訓練。

3. 跨專科團隊提前介入：術前已開始復康教育



ERAS 強調跨專科團隊（骨科醫生、麻醉科醫生、專科護士、物理治療師）的緊密協作。病人在手術日之前，團隊已為其做好身體評估及提供術前復康教育，並清楚解釋手術流程及住院安排，讓病人作好心理準備。當麻醉藥力逐漸消退，物理治療師會教導起身與步行技巧，並協助病人即日站立及嘗試下床行走，部分病人甚至在術後一小時已能落地走動。

最快２日出院有條件 安全指標不可少

是否所有病人都可以術後兩日出院？

忻振凱醫生強調，安全永遠是第一考量。「最快 2 日出院」通常適用於相對年輕、無嚴重慢性病（如嚴重三高或心血管疾病）、本身身體機能較佳的患者。每位病人在術前都需要經過嚴謹的跨專科評估。

此外，醫生與護士在決定讓病人出院前，必須確保達到嚴格的臨床指標：

生命表徵穩定：血壓、心跳、血氧等維持正常水平。



傷口狀況良好：無異常紅腫、發炎或持續出血。



基本活動自理能力：能自行安全下床、並掌握正確的起立和步行技巧。



忻醫生強調，病人出院後，醫療團隊亦會安排覆診與復康進度追蹤，並提供教育影片予病人進行家居運動。臨床數據顯示，只要跟足指引，提早出院並不會增加感染或再次入院的風險；相反，及早回歸熟悉的家居環境，病人的心理狀態與走動意願往往更好。

術後首 6 至 12 星期是黃金期 居家復康要注意３點

離開醫院只是康復的第一步。忻醫生提醒，人工關節手術後首 6 至 12 星期是功能復原的關鍵黃金期，關節活動幅度的改善與大腿肌力的重建，很大程度取決於出院後的復健訓練與日常照護。 要把握這段時間安全復原，患者及家屬在起居生活與家居環境上，需特別留意以下幾大重點：

1. 家居改動避跌倒：清理客廳及走廊的雜物與拖板電線，浴室加設防滑墊及扶手，睡床與座椅高度應適中，避免過矮令起步困難。



2. 切忌「怕痛就不動」：遵從物理治療師的指示，每天定時在家進行伸展與四頭肌肌力鍛鍊，才能逐步拉開關節活動幅度。



3. 避免高衝擊活動：初期應避免提重物、跑跳或劇烈扭動膝蓋，保護新關節。



現時的人工關節物料耐磨度極高，一般使用壽命可達 20 年甚至更長。病人只要在術後保持理想體重，避免讓關節長期承受過大負擔，大多能長遠維持靈活狀態。

醫生寄語：勿等到「完全行唔到」才求醫

不少長者因為害怕開刀，寧願死頂硬捱，結果因長期避痛導致姿勢畸形、另一邊膝頭過度代償，最後可能連帶髖關節與腰椎都出現毛病；更有甚者因不敢走動而使大腿肌肉嚴重萎縮，大幅增加跌倒骨折的風險。

「千萬不要等到完全走不動才求醫。」忻醫生寄語受膝痛困擾的市民，現時關節置換手術的目標，已不只是單純更換損壞的關節，而是要幫患者重拾自主活動能力及生活質素。

無論是想再次去旅行、飲茶行街，抑或跟孫仔去公園散步，及早正視問題、尋求專業評估，才能及早重拾精彩人生。