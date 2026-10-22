朱振國設靈｜行政長官李家超　鄧炳強及周一鳴等官員到靈堂弔唁

撰文：凌逸德
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警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年割傷頸部而慘成植物人。他躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。今日（22日）晚上，在紅磡世界殯儀館設靈。警務處表示，將於明日（23日）為朱振國舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬浩園。喪禮將於早上10時在紅磡世界殯儀館舉行，其後在長沙灣分區警署進行道別儀式，安葬儀式下午約12時半舉行。

多名官員今日下午起，陸續抵達靈堂弔唁，當中包括行政長官李家超、保安局局長鄧炳強　、警務處處長周一鳴等。

行政長官李家超到達靈堂弔唁，周一鳴在殯儀館外迎接。(梁偉權攝)
靈堂中央擺放了朱振國穿上警察制服的遺照。
警務處處長周一鳴到達靈堂。(梁偉權攝)

今日下午4時半左右，朱振國的妻子及女兒等家屬，已在世界殯儀館靈堂內打點一切。靈堂中間放置了朱振國身穿警察制服的遺照，橫匾上寫上「浩氣長存」。遺照前，擺放了妻子及女兒的花牌。

靈堂前亦擺放了多位政府官員致送的花牌，包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、立法會主席李慧琼暨全體議員、警務處處長、以及前行政長官梁振英及夫人梁唐青儀等。

下午4時35分左右，警務處處長周一鳴抵達靈堂，弔唁朱振國及向家屬致以慰問；下午4時45分左右，保安局局長鄧炳強亦乘車抵達靈堂。

及至下午5時20分，前行政長官梁振英抵達殯儀館，「一哥」周一鳴在靈堂外迎接；警務處前處長蕭澤頤則於下午5時35分左右抵達。

行政長官李家超，於下午5時45分到達靈堂，向朱振國及其家屬致意。隨後包括消防處副處長陳慶勇、立法會議員邵家輝、張宇人等亦陸續抵達靈堂。

保安局局長鄧炳強與警務處處長周一鳴，抵達靈堂弔唁。(梁偉權攝)
前行政長官梁振英抵達靈堂。(梁偉權攝)
行政長官林李家超離開靈堂。(梁偉權攝)
消防處副處長陳慶勇離開靈堂。(梁偉權攝)
圖為朱振國畢業時的照片。

朱振國於21年前於2005年獨自巡邏期間，在長沙灣截查可疑男子廖智勇時，突遭對方取出生果刀割破左頸大動脈；他負傷奮勇追截50米後因失血過多倒地，導致腦缺氧癱瘓，當年值30歲、正值壯年卻慘成植物人。翌年他獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為

至於襲擊朱振國的廖智勇自首後，於2006年4月在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，最終被判囚10年，他在服刑5年多後，獲准假釋。

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）
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