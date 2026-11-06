宏福苑︱網傳法援律師不以居民利益為先　法援署澄清說法失實

近日網上有文章呼籲宏福苑火災受助居民「不要用法援署安排的律師」，法律援助署今日（6日）發表聲明，否認署方與政府存在「預設安排」或利益衝突，並指有關指控嚴重失實。署方強調獲委派律師均具專業資歷，集中處理案件能提升訴訟效益，並指受助人若無合理依據堅持更換律師，可能要承擔額外訟費，甚至被取消法律援助。



2026年2月，宏福苑大火災後情況。（資料圖片 / 夏家朗攝）

法援署表示，近日網上流傳一篇題為《法律界人士：居民不要用法援署安排的律師》的文章，內容指控署方委派處理宏福苑火災訴訟案件的律師，「未必以居民利益為最大考量」或「誤導受助人」。署方澄清，相關說法不符事實，法援署委派律師時均嚴格遵守守則，獲委派的律師在處理案件時，絕無任何預設立場或利益衝突。

對於集中委派律師的安排，法援署解釋，宏福苑火災涉及眾多居民，案件的事實背景與法律基礎大致相同，受助居民尋求的結果亦相近，僅在賠償金額上有差異。集中由署方委派律師處理，相較讓每位居民各自選擇不同律師，更能妥善管理工作流程、提升效率及成本效益，從而更有效運用公共資源。

法援署又提醒，受助居民需慎重考慮，若在缺乏合理依據下要求更換律師，會衍生不必要的額外訟費，並導致法律程序延誤，相關額外訟費最終須由受助人自行承擔。此外，根據《法律援助條例》及其附例規定，若受助人堅持提出任何不合理要求，署方有可能取消其法律援助。

署方呼籲公眾及宏福苑居民切勿聽信不實傳言，指散播失實文章會危害居民切身權益，並破壞受助人與律師團隊的信任。居民如對案件進展或委派安排有任何疑問，應直接聯絡署方負責人員或委派律師查詢。