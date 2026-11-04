政府立法購宏福苑業權　張炳良指易惹奪私產爭議　籲公布驗樓報告

宏福苑有13戶不接受政府收購方案，政府稱擬明年立法收回業權。前運輸及房屋局局長張炳良今日（4日）在報章撰文，提到《基本法》保障私人產權，政府不能在缺乏「公眾利益」前提或合理公共用途下收徵民產，「自願出售業權才為上策」。若特別立法授權強購，易惹人憂慮成為政府剝奪私產的先例，須慎重處理，並可能面對司法覆核，呼籲應盡早公布驗樓報告，使疑者釋疑。



張炳良。（資料圖片）

稱調查揭宏福苑涉雙重制度失敗 官僚系統內「平庸之惡」

張炳良在《明報》撰文稱，獨立調查印證宏福苑大火乃人為災難，包括防火缺陷、集團圍標、偷工減料、監管失效等，涉及雙重制度失敗：一是官僚系統內「平庸之惡」，監管巡查流於表面、遇投訴不以民為本、不肯多走一步，部門間互相推諉；二是專業誠信失落、失責欺詐，專業認證與第三方把關角色形同虛設，淪為「集體簽名遊戲」。

究竟香港過去引以為傲的核心價值和專業精神去了哪裏？這樣下去，尋租逐利，禮崩樂壞，什麼「由治及興」、「說好香港故事」皆是徒然。 前運輸及房屋局局長張炳良

張炳良指特別立法授權強購須慎重處理 或面對司法覆核

政府擬明年立法強制收回13戶拒出售業權的住戶業權。張炳良稱，《基本法》保障私人產權，政府不能在缺乏「公眾利益」前提或合理公共用途下收徵民產，「自願出售業權才為上策」。若特別立法授權強購，易惹人憂慮成為政府剝奪私產的先例，須慎重處理，並可能面對司法覆核。

他指，房屋局至今仍未公開屋宇結構檢測報告，未悉情况之嚴重；少數懷疑心重之業主跟政府糾纏，有拒絕回購方案，故認為當局應盡早公布驗樓報告，使疑者釋疑。

李家超率7官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）

政治問責有時是無情 屬公認政治倫理 非因主要官員直接犯錯

談及何永賢請辭房屋局局長承擔政治責任，張炳良認為是公認的政治倫理，「政治問責有時是無情的」，不一定因主要官員直接「犯錯」，不屬法律觀念。

他在文中說，香港缺乏政治問責的制度傳統。英殖年代官權至上，老百姓豈敢向官問責，由英治延續下來的官本位文化，仍根深柢固，以前甚至公開「道歉」也顯得十分猶豫拘𧫴，既怕無意中承認法律責任，又怕影響部門同事士氣。2017年本港參考其他國家做法，通過《道歉條例》後，或許現時已較為放開。

張炳良又指，在一國兩制下，非單由涉事官員或行政長官決定「去留」。有人揣測中央官員看重特區政府穩定，不一定接受在內地或外國視為理所當然的「問責」邏輯。現在行政長官說明，房屋局長請辭乃承擔「政治責任」，含義重大。社會上有質疑，為何亦管轄涉事部門的其他局長留下來。雖行政長官說乃其「政治決定」不一定足以釋疑，惟有時現實就是如此。