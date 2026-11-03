宏福苑問責｜消防處長楊恩健被追問辭職　無回應有否接受內部調查

宏福苑火災造成168人死亡，聆訊報告點名消防處未能妥善履行監管責任，對大型樓宇維修工程缺乏危機意識。消防處處長楊恩健今日（3日）出席立法會會議後，被問及在事件中有沒有做錯、會否引咎辭職，以及有否接受公務員敍用委員會內部調查時，均未有回應，隨一行人離開。



消防處處長楊恩健

報告批評消防處監管缺失

調查報告點名保安局轄下的消防處在監管上有缺失，批評消防處分工墨守成規，將建築材料、地盤火警危險及被動消防安全措施，視為只屬屋宇署或獨立審查組的責任，令安全問題容易落入監管真空，又指消防處整理關閉通知書有數月延誤，導致法定要求未能發揮作用。

2026年11月3日，楊恩健出席立法會會議。（林彥汛攝）

楊恩消防處長楊恩健被追問辭職 無回應有否接受內部調查

楊恩健出席立法會保安事務委員會及經濟發展事務委員會聯席會議後，被問及在事件中有沒有做錯、會否為事件負責而辭職，以及有公務員敍用委員會有否約見調查時，均未有回應。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

公務員敍用委員會無正面回應消防處長受查否

公務員敍用委員會主席鄭美施早前表明，將以獨立委員會報告為起點，調查公務員有否違反守則及管理規定。委員會預計約見100名不同部門的人員，當中約40至50人為調查對象。

被問及會否約見消防處處長楊恩健等涉事人員時，她無正面回應，指不評論個別公務員，強調只要牽涉工程監督火險工作，不論職系、職級都會查，暫時不見公務員涉及刑事。