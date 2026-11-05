一片破局｜宏福苑問責原傳兩高官落台？敲定何永賢一人問責有玄機

宏福苑火災問責出爐，四個被點名涉嫌失職的部門，以房屋局獨立審查組ICU的責任最大。特首李家超認定時任房屋局局長何永賢須負政治責任，但又表明她無個人犯錯，並在國務院將她免職後，祝福何永賢之餘列出其上任後的房屋工作成績。坊間有疑問為何只有何永賢一人「揹飛」？李家超以四字原則解釋 ——「綜合考慮」。筆者聽聞，原本傳兩高官下台，最終其中一局長問責，政界形容是「最低消費」，不過政府中人解釋有其他考慮。會否有第二波政治問責，暫時未知。但火災奪去168條人命，在留任與下台之間，有沒有其他方式展現承擔？《香港01》整理一片拆解。



圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（黃寶瑩攝）

宏福苑火災調查報告出爐 點名房屋局ICU「較大責任」

「我代表特區政府向災民和廣大市民表示道歉」、「就宏福苑火災向災民及廣大市民道歉」、「帶給災民悲痛、社會哀傷，表示道歉」...... 社會這幾天聽得最多的就是道歉，由特首到司局長級至少6名高官親口就宏福苑火災向市民道歉，因為獨立委員會經過4個月聆訊，30場聽證會、80名證人口供，追責結論出爐。認定奪去168條人命的宏福苑五級火「罪魁禍首」，是負責大維修的總承建商宏業及工程顧問鴻毅。

四個部門需要承擔責任，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處，無解決問題不特止，還互相推諉，其中ICU需負較大責任。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

行政問責調查40至50人 消防處長楊恩健料被「開刀」

問責分三個層次：刑事追究、行政問責、政治問責。刑事方面，警方和廉政公署起訴七人及兩間公司，合共25項控罪、誤殺、串謀詐騙、妨礙司法公正等。勞工處、屋宇署、消防處都有檢控他們違例。

行政問責方面，部門首長責任制啟動兩級調查機制，公務員敍用委員會將會調查40至50名政府人員，約見100人，預計三個月內完事。會否包括消防處處長楊恩健、房屋局ICU測量師古小平？暫時有懸念。不過他們成為調查對象，都是政界意料中事。

消防處處長楊恩健在大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

議員批消防處高層作供卸責最難看

有議員私下說，消防處令人感覺最難看的，是一度在聽證會上卸責聲稱只是規管消防裝置。至於封發泡膠、生口、棚網不關消防事，到最後才改口有兜底責任。畢竟消防處主要職責除了滅火，更重要是防火，怎能說全屬ICU負責。行政問責一旦裁定有人員失職，可以革職、扣公積金或者不發退休金，不過如果公務員已經離職，不配合都不能用紀律行動處理。公務員敍用委員會雖然說未見到公務員牽涉刑事，一旦有發現都會聯絡執法機構。

為何只有何永賢「揹飛」？

既然報告點名房屋局ICU負較大責任，政治問責最終都只是集中在房屋局局長一個人身上，原因是宏福苑是居屋，即房屋局轄下房署獨立審查組管轄範圍，但大家可能有疑問，為何只有何永賢「揹飛」？ 被點名的消防處隸屬保安局、屋宇署隸屬發展局、勞工處隸屬勞福局，這三個局長需不需要負政治責任？

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

何永賢是「落鑊」最大公因數

早在政治問責名單公布前，聽聞連月來有不少「收風人」四出打探各界對「落鑊」人選的底線。綜合政界中人提出的名單，幾乎全都離不開何永賢，形容她須承擔政治責任下台，可以說是政界的「最大公因數」。同時，有交過手的官場中人對她評價一般，形容如果要「交人」 第一個交她不出奇。

有熟悉調查過程的人士指出，獨立委員會判定四部門的責任輕重不一，例如雖然報告提到屋宇署與ICU要為事件負共同責任，但ICU是直接監督者責任更大。

何永賢辭職後沒現身，文字交代自己承擔政治責任。

政治能量對「落鑊」有影響 政界：鄧炳強難完全撇清責任

何永賢辭職後沒現身，文字交代自己承擔政治責任，希望逝者安息家人走出傷痛，之後數了一系列任內功績，由簡約公屋、簡樸房，數到公屋打濫，沒有如其他局長般道歉。多名政圈中人分析，官員的政治能量甚或「靠山」，對誰人「落鑊」都有影響。

以保安局局長鄧炳強為例，有政界人士認為他不能完全撇清消防處失職的責任，但基於各種政治考量，根本無人敢提出他的名字，同時有消防員殉職亦是原因；亦有說法指難找人承接國安工作可能是考量之一 ，不過香港處於已由亂到治，走向由治及興，有政界中人覺得可能性不大。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

發展局局長甯漢豪。（資料圖片／梁鵬威攝）

甯漢豪政圈官場評價高 據悉不少人為她「講好說話」

至於發展局局長甯漢豪，聽過不少議員或者資深政界人士讚她平時的工作能力，以及處事手法，部分人沒提問責她，又或者直接呼籲問責屋宇署長，同時有人為她「講好說話」護航。有些說法指北都發展起步不久，仍然要她做舵手 。多名政府中人亦為她說好話，指她與人合作到、跟得足、負責任，更說不可能向相對能幹的局長動刀，形容這個位不易做，轄下部門都不易管理。

勞工及福利局局長孫玉菡。（湯致遠攝）

孫玉菡牽涉最少 近乎沒人點他名問責

至於勞福局局長孫玉菡，相比另外三名局長，他在整場風波中牽涉最少，近乎沒政界中人認為他要政治問責，同時不少人讚他的工作態度，指他為人坦誠、辦事能力高。不過特首解釋為何只問責何永賢時，是以四字原則回應 —— 「綜合考慮」。第一，官員在事情的角色；第二，政策範圍與事件的關係；第三，是政策問題抑或執行問題；第四，下屬的行事表現；第五，政治團隊未來需要處理的大量工作。

官場缺人成為只問責何永賢原因？

有政界中人分析，第五個原因才是真正原因，一來大量善後工作要做，臨時臨急何來有人做，要大刀闊斧改革。二來局長可以做「醜人」，向公務員敍用委員會「交人」，或提供資料配合行政問責調查，預料部分人不會連任至下屆政府，換言之做最後的「醜人」，直言不連任當有問責效果，有人舉例好像林鄭月娥不連任特首般，不想將怨氣帶到下一屆政府，揹上政治包袱，為反修例風波劃上句號。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

本年初傳出一副司、兩局長問責

不過，政圈不少人私下覺得168條人命 、一個局長問責，只是「最低消費」，難說大部分市民「收貨」。有議員私下為何永賢抱不平，指如果發生大火的是私樓，不是房屋署的管轄範圍，核心是防火失職，要問責的會否是保安局局長呢？

筆者早於今年初聽聞，宏福苑火災政治問責名單，需要有一名副司長、兩名局長，有傳經爭取之下，可留待獨立委員會交報告才處理，一來未調查完，二來考慮到期間要官員做善後工作，如宏福苑災民上樓、改革制度。至臨近委員會報告呈交，包括行會成員湯家驊在內的政界中人，或者熟知委員會工作的資深政界人士，在報章「放風」指「刑不上局長」，甚至「不能連任就是問責」，大致都是說無直接犯錯失誤，便不應該問責下台。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

將「不能連任」和「政治問責」混為一談是誤導，政治問責是明確、主動、即時的政治表態，重建管治威信之餘，可以向社會傳達治理失誤的反省，況且問責官員職責監督屬下部門服務，為政策成敗承擔全部責任，甚至嚴重失誤時下台。如果計直接失誤，會否混淆了行政問責？「不能連任」則可能源於年齡、個人意願或其他人事佈局，無法得知如何直接面對過失。如特首所言，火災並不涉及房屋局局長個人犯錯，但房屋局局長應承擔政治責任。

上周傳兩高官落台 最終只問責何永賢

聽聞，有傳考慮過兩個問責官員下台，最終決定只是問責何永賢一個，都是在正式公布前數天至前一天，即上星期三才敲定。當天，立法會大會負責答覆議員議案的甯漢豪，中途離開，交由副局長在無讀講稿情況下，總結回應議員提問，都引起一些議員的注意。甯漢豪後來坦白承認有思考過辭職。

至於有沒有向特首提出過，她沒提到，引述特首的「船長與船員」論，指船員必須依從船長指示做事，個人意願並非最重要。至於位處風眼位的鄧炳強，形容自己「瑣碎像塵」，如特首認為他應該繼續做，他很樂意 ；若認為可能要在任何時間完結，亦覺得是很好。

前中央政策組首席顧問邵善波。（資料圖片）

何永賢私下答謝各界問候

梁振英政府期間出任智囊的前中策組首席顧問邵善波說，回歸後「港人治港」，政府對市民有不可逃避責任，憶述前特首董建華引入政治問責制，就是要處理難辭退不稱職官員的問題，大火168人遇難不是一件小事。建制派前區議員葉興國亦不滿只有何永賢被問責，重提當年建淘大行人天橋，多得出任起動九龍東副專員的她，不官僚、肯拆牆鬆綁才成事，梁振英早兩個月都有去啟用禮。

聽聞何永賢回覆各界問候時，表現對未來正面，但感覺她同時流露出在不涉個人犯錯之下，成為唯一被「交人頭」的無奈。有政界中人私下表示，大火釀成過百人喪生，只有何永賢一人問責下台，未必足以平息民憤。有人猜測政府考慮到若多名高層同時離任，短期內極難尋覓合適的替代人選，隨時引發管治真空。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

政府中人解話要平衡「問責」與「改革」

有政府中人解話，李家超今次的決定已在「問責」與「改革」之間，爭取最大平衡。知情人士形容李家超重視問責，率領多名官員代表整個政府鞠躬道歉，姿態史無前例，明白外界關注問責人數，但政府對宏福苑調查報告的回應，不只是問責，還要推動龐大的系統性改革，形容李家超極度渴望在今屆不足一年任期內，達成改革目標，甚至希望明年第一季內完成修例，要實現此宏圖，不可能「由零開始」，必須顧及政府整體的穩定性，確保有熟手官員配合執行，因此覺得一次過更換多名官員並不現。

政治問責 vs 行政問責差別待遇？

知情人士又表示，要判斷問責力度是否足夠，不能只看有多少問責官員下台，也要留意公務員行政問責規模、涉及層級必定是空前龐大。不過有添馬中人認為，如果政治問責只有一人下台，行政問責就大批公務員「落鑊」，差別待遇恐怕會打擊士氣，擔心有人會不服氣。

田北辰捐薪當問責論 盧文端反駁「以錢贖罪」

是否有第二波政治問責？未知。不過，火災奪去168條人命，在留任與下台之間，有政界中人建議局長捐人工展現承擔。實政圓桌召集人田北辰說，目前的政治問責方式不應只局限於「道歉」與「免職」兩個極端，如果三位局長無須離任，亦應有相應處分，現時局長月薪約38.1萬元，簡單而言罰做義工。

不過，全國僑聯前副主席盧文端反駁說，捐人工或者不出糧表面上體現責任，似乎可回應社會問責訴求，又可留住官員推動改革，但實際上扭曲政治問責的原意，難免會讓市民產生「以錢贖罪」觀感。他認為官員最有實質意義的承擔，就是全力以赴確保改革如期落實。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

會否捐人工？目前留有懸念，政府無「閂後門」，局長都是說交特首決定。今次一人政治問責，同樣是特首決定，他更加形容是自己個人的政治決定。建制陣營有人解讀有擔當，亦有人認為特首一力承擔，可能為未來埋下伏筆。