屯門怡樂花園法團收廉署通知取消業主大會　據悉顧問公司成員被捕

政府「打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊」今日（6日）宣布，首個聯合行動成功瓦解一個涉有黑社會操控的圍標集團，拘捕28人。屯門怡樂花園原定今晚舉行業主大會，選擇大維修承建商，不過屋苑業主立案法團今日貼出告示，指早上收到執法機關要求，因應突發情況，法團管理委員會決定取消會議。業主立案法團委員方女士向《香港01》透露，廉署通知業主立案法團，大維修工程顧問「遠東」有人被捕，所以建議延遲會議。



樓宇維修工程圍標聯合特遣隊公布，在首個聯合行動中拘捕28人，成功瓦解一個圍標集團。（林彥汛攝）

怡樂花園業主立案法團今日貼出告示，宣布取消會議。（讀者提供）

怡樂花園業主立案法團今日貼出告示，宣布取消會議。（讀者提供）

怡樂花園原本與宏福苑同以「宏業建築工程」作為大維修承辦商。在宏福苑火災後，工程已即時暫停。今年一月，怡樂花園召開特別業主大會，議決終止宏業的大維修合約，最終以96％大比數通過。

屋苑原定於今晚開會重新選擇大維修承建商，不過屋苑業主立案法團今日貼出告示，指早上收到執法機關要求，因應突發情況，法團管理委員會決定取消會議。業主立案法團委員方女士向《香港01》透露，業主立案法團收到廉署通知，指大維修工程顧問公司「遠東」有人被捕，所以建議延遲會議。

方女士指，居民也很希望能盡快完成大維修，但對今次取消會議，也感到無可奈何，唯有之後再商討。雖然受圍標問題困擾，但她表示也要盡快推展大維修進程，「等招標妥等到幾時？」

根據市區重建局旗下的「樓宇復修平台」網頁，政府目標在今年年底陸續備妥通過審核的「預審名單」，2027年首季開始為業主進行項目招標。

2025年12月22日，屯門怡樂花園曾召開業主大會，商討屋苑大維修工程安排。（資料圖片 / 林振華攝）

聯合特遣隊今日公布瓦解的非法圍標集團，涉及至少6間承建商及10間顧問公司的董事、職員。保安局局長鄧炳強表示，不會公開涉事大廈及屋苑名單，會個別通知業主立案法團。