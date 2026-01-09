怡樂花園大維修｜業主通過終止宏業合約　$700萬履約金入法團戶口

大埔宏福苑同以「宏業建築工程有限公司」，作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，今晚（9日）召開特別業主大會，議決終止宏業的大維修合約，以及商討處理大廈外牆棚架事宜。業主在會上以逾96%贊成的大比數，通過終止宏業的大維修合約。



早前有居民關注，與宏業簽訂的「履約保證書」正本不知去向，擔心一旦宏業違約，無法追回700萬元履約保證金。今晚的特別業主大會上公布，大廈管業處已於今年1月6日，接獲渣打銀行來信通知，指約700萬元的履約保證金，已於1月5日存入大廈業主主案法團的渣打銀行戶口。



屯門怡樂花園大維修承建商為「宏業建築工程有限公司」，業主在1月9日的特別業主大會上，通過終止宏業的大維修合約。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，特別業主大會上亦討論如何處理怡樂花園各大廈外牆的棚架，屋苑管業處表示，屋宇署已於本月6日，到場檢查棚架，發現有欠妥及損壞，要求盡快修茸或拆除受損棚架。出席今晚會議的屋宇署代表亦稱，人員視察後，認為棚架不論高、低的位置均有問題，包括有竹枝出現裂痕，亦引述屋苑管業處稱，早前曾有竹枝飛墮到樓下，故屋宇署的建議是拆除棚架，亦已於1月8日向管業處發信要求拆棚。

有居民則提出，曾多次就拆除棚架招標均未獲回應，問屋宇署可否協助安排拆棚。屋宇署代表回應稱，政府有註冊承建商名冊，如屋苑需要找人入標，可根據該名冊安排，署方不會推廌特定承建商；若棚架搖搖欲墜，署方可即時安排人手處理，但只會是「掹返嗰支棚出嚟」的程度。