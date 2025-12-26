屯門怡樂花園大維修同由宏業建築承辦　業主冀屋宇署介入跟進事件

與大埔宏福苑同以「宏業建築工程」作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，目前工程暫已停工。當區區議員指屋苑大部份工程已完成，僅剩一座大廈工程進度還欠三、四成；又指屋苑業戶已「夾晒錢」，並繳付10期共約4000多萬的費用，法團將與業主討論如何處理合約和外牆棚架，期望屋宇署可介入事件。

12月22日，屯門怡樂花園召開業主大會，商討屋苑大維修工程安排。（資料圖片 / 林振華攝）

屯門區議員鄺珉樀今早（26日）在港台節目《千禧年代》表示，屯門怡樂花園外牆工程共涉3座，其中兩座幾乎完成，剩餘一座還欠三、四成。他表示，業戶已「夾晒錢」，繳付10期共約4,000多萬的費用，惟因停工事件暫時扣起約2,700萬。

他續說，居民於管委會會議中主要關注工程會否「爛尾」，法團將召開會議討論需否與宏業解約及拆棚等各項問題。有居民亦關注工程若最終「爛尾」將如何處理、需否再付錢等。

該屋苑日前召開會議商討工程事宜，早前涉誤殺被捕的該公司董事侯華健亦有出席。鄺引述侯華健稱，有信心能完成工程，亦指有居民可接受「宏業」繼續相關維修工程，但必須申請「履約保證書」續期證明和經核證副本。

鄺珉樀補充，原有「履約保證書」將於下周二（30日）到期，而本周二（23日）已取得「履約保證書」的經核證副本，翌日已交由銀行審批，需視乎銀行下周一（29日）的審批結果。鄺珉樀又引述居民討論稱，期望屋宇署可介入跟進棚架安全，以及向居民發放資訊。