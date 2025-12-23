怡樂花園大維修｜管業處稱宏業失聯　將開業主大會議決終止合約

與大埔宏福苑同以「宏業建築工程」作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，法團周一（22日）召開管委會「大維修工程特別會議」，居民關注與宏業簽訂的「履約保證書」正本不知去向，擔心一旦宏業違約，無法追回700萬元違約金。會議議決若宏業在今日（23日）下午或4時前，未能提供申請履約保證金證書續期之證明和經核實副本之證明，將終止宏業的大維修合約。



據了解，怡樂花園管業處今午4時後發出通告，指已多次嘗試聯絡宏業不果，顧問公司「遠東」亦確認未能取得回覆，故屋苑會安排召開業主大會，投票議決是否與宏業終止大維修合約。



12月22日，宏業建築工程公司被捕董事侯華建（右二戴口罩者）現身屯門怡樂花園管委會「大維修工程特別會議」。（陳萃屏攝）

管業處在通告內亦表示，怡樂花園業主立案法團主席聯同多名業主和律師，今日前往銀行跟進追討履約保證金的手續及又件，有關程序將繼續進行。

昨晚的怡樂花園管委會「大維修工程特別會議」上，宏業建築工程公司董事兼老闆侯華建首度現身，稱估計「履約保證書」被警方檢走，他會於今日到銀行處理保證書事宜。他又指公司欲繼續工程，公司已回復正常工作，會再找棚公司檢視棚架安全，不會收取額外費用。

屯門怡樂花園大維修，管業處稱宏業失聯，將開業主大會議決是否終止合約。（讀者提供）

怡樂花園管業處及業主主案法團早前出通告，指至今從未見過有關正本。因此不少業主盼了解宏業曾否提交正本「履約保證書」。法團的法律代表稱，如果宏業未曾提交正本，則算是違約。居民認為「履約保證書」重要，是因為宏業如果清盤、或因其他理由無法繼續履行工程、或者違約，可追討700萬元。

