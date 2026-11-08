屋宇署證東涌西站30石屎支柱欠妥當　稱10月接通報證監管制度有效

《香港01》周六（7日）揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。

屋宇署稱東涌西站10月初接工程師通報，發現有混凝土支柱欠妥當，在10月尾例行視察確認兩支柱有問題，要求承建商全面調查，最終確認30條支柱欠妥當。署方稱由「上而下」設計的樓板有臨時支撐，不會對車站結構構成危險。署方稱通報證監管制度有效，初步無發現證據有故意偏離圖則的情況，亦無發現人員違反守則及條例。



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《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米，前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。 (讀者提供)

《香港01》周六（7日）揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。

10月發現支柱欠妥當 要求全面調查

屋宇署回覆稱，港鐵東涌西站項目註冊結構工程師的於10月初，發現一條混凝土柱有欠妥情況，要求承建商作出糾正。但有關情況並不構成即時危險，無須即時通報屋宇署。

屋宇署人員於10月27日進行例行地盤視察及質量審核時已檢視有關情況，並確認有兩條混凝土柱存在欠妥情況，當場要求註冊結構工程師團隊及註冊承建商進行全面調查及盡快進行糾正工程。港鐵已指令暫停相關施工。註冊結構工程師監工團隊按正常工序於混凝土板模陸續拆除後作檢查，進一步發現有其他混凝土柱有類似欠妥情況，並於11月3日向屋宇署匯報。

據記者看過天花板與石屎虛位的近距離相片，天花板與石屎支柱之間的罅隙至少有20至30厘米，見到罅隙有多條鋼筋。（香港01製圖）

拆模板後發現30支柱有問題

屋宇署已要求註冊結構工程師於11月中提交調查報告及建議補救措施。截至11月6日，註冊結構工程師於所有板模拆除後共發現約30條混凝土柱出現上述情況。署方會審視有關調查報告及補救建議，並會繼續跟進所需的糾正工程。

根據接納圖則，東涌西站為三層車站，包括地面層、大堂層及月台層，由上而下興建，即會先建造樓板，後建造結構支柱及結構牆。

一直有臨時支撐 不會對結構構成危險

屋宇署稱地下大堂層樓板及月台層樓板已完成，月台層的垂直構件包括柱及結構牆正在建造中。由於樓板的臨時支撐尚未拆除，有關混凝土的欠妥情況不會對車站結構構成危險。有關臨時支撐只可在註冊結構工程師團隊滿意相關工程後才可拆除。屋宇署一直對該項目進行例行地盤視察。

港鐵在5月時有安排傳媒到東涌西站地盤參觀，記者拍攝到當時未見到有很多支柱，但大堂樓層有支柱被黃色布覆蓋，估計當時仍未灌石屎。（資料圖片／梁鵬威攝）

屋宇署：現行監管制度有效

署方認為項目註冊結構工程師發現工程出現欠妥並要求進行修正工程，顯示現行規管及監管制度發揮其有效作用。署方初步無發現證據有故意偏離圖則的情況，亦無發現負責人員違反守則及條例。

註冊結構工程師亦已按照《地盤監督作業守則》的規定，依循程序跟進欠妥事項。署方會繼續密切監察情況，跟進調查報告及補救建議的提交，並確保所有工程符合相關安全及質素要求。

根據《地盤監督作業守則》，在工程進行期間，若註冊建築專業人士、註冊承建商，以及他們的適任技術人員發現有欠妥事項，需按既定機制啟動有關程序及予以糾正，以及當有關事項會構成即時危險時，須向屋宇署報告。 此外，屋宇署亦會到地盤進行突擊巡查。

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

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