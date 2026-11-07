東涌西站支柱疑灌石屎「未到頂」　路政署要求港鐵兩周內交報告

《香港01》今日（7日）獨家報道，正在興建的港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。路政署回覆查詢指，已要求港鐵公司認真展開調查，並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告。署方亦已要求港鐵公司督促承辦商制定詳細修復方案，盡快自資進行修復工程，以確保工程質量符合標準，同時採取措施， 確保事件不會影響整個工程進度，東涌綫延綫2029年的通車目標維持不變。



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《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米，前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。 (讀者提供)

路政署稱高度關注

路政署回覆查詢指，本月2日接獲港鐵公司通報，指在巡查時發現東涌西站工地月台層部份混凝土支柱位置出現施工質量問題，及承建商曾在未有獲批的施工方法下嘗試進行修補工程，港鐵公司已即時指示承建商停止工程。

路政署高度關注事件，並在接獲通報後，於11月3日及4日派員到場核查情況，以及在昨日(6日)與港鐵公司舉行會議，進一步跟進事件及了解調查進度。

署方要求港鐵公司認真展開調查，並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告。署方亦已要求港鐵公司督促承辦商制定詳細修復方案，盡快自資進行修復工程，以確保工程質量符合標準，同時採取措施， 確保事件不會影響整個工程進度 。

港鐵在5月時有安排傳媒到東涌西站地盤參觀，記者拍攝到當時未見到有很多支柱，但大堂樓層有支柱被黃色布覆蓋，估計當時仍未灌石屎。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱2029年通車目標維持不變

東涌綫延綫由港鐵公司以「擁有權模式」推展，負責項目的設計、建造、營運及維修保養 。根據東涌綫延綫項目協議，港鐵公司負責整個項目建造，包括工程管理及施工監督。

路政署一直密切監察項目的進度、安全及質量，以風險為本原則定時派員到工地監察進度及抽查關鍵施工工序。署方上一次於10月派員到東涌西站涉及大堂層位置進行定期監察進度及抽查工作，當時檢視範圍主要為未展開混凝土澆灌工序的支柱。

署方重申，政府高度重視工程的質量與安全，會按項目協議有關質量及進度監管要求，積極跟進事件，以及全面檢視工地監督及質量驗收流程，以確保不會再發生同類事情。署方亦緊密聯繫屋宇署等相關部門跟進港鐵公司進行修補工程，以確保整體結構安全。東涌綫延綫2029年的通車目標維持不變。

記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片，天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米，罅隙見到多條鋼筋。（香港01製圖）

天花板與支柱的罅隙有30厘米

港鐵東涌西站的總承建商為「布依格－寶嘉聯營」，《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米，前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。

記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片，並製作了「示意圖」，天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米，罅隙見到多條鋼筋。據了解，整個大堂樓層有60條支柱，有約半數支柱出現類似問題，佔了半個大堂樓層。有業內人士透露港鐵懷疑施工程序出現問題，有向總承建商發出「整改通知書」。

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

港鐵：10月發現支柱頂有未經批准工序

港鐵早前回覆查詢時，無回應大堂樓層是否有灌石屎「未到頂」的情況，但表示在今年10月就尚未完成的工序進行恒常巡查時，發現月台樓層部份支柱頂部末端，曾進行物料填補的修補工序，未事先獲得港鐵批准。港鐵指示總承建商即時停止有關工序，檢視月台及大堂樓層等區域的已完工支柱及相關施工流程，並稱有關情況不涉及結構安全。

港鐵稱一直與總承建商跟進事件，總承建商須向港鐵提交全面報告，並提出修正方案獲批後方可復工。所有修正工序均須全面符合相關法定要求，方可獲最終驗收。有關工序所產生的相關費用將由總承建商承擔，港鐵並已就事件通知相關政府部門。

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

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