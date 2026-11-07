01獨家｜東涌西站大堂半數支柱疑灌石屎「未到頂」　港鐵即時停工

工程問題愈揭愈多，《香港01》在2025年8月揭發港鐵東涌延線東涌東站有「冒牌磚」；記者再揭發同為東涌延線並興建中的東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。有工程師稱若石屎沒有接觸到天花板，整條支柱的承托力會不足10％。

港鐵表示在2026年10月恒常巡查時，發現月台樓層有未經批准物料填補工序，已即時指示停工，檢視月台及大堂樓層的已完工支柱及施工流程，稱不涉及結構安全問題。港鐵已要求總承建商交報告，提出修正方案才可復工。



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《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米，前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。 (讀者提供)

天花板與支柱的罅隙有30厘米

港鐵東涌西站的總承建商為「布依格－寶嘉聯營」，《香港01》取得部份東涌西站相片，見到有4條約8至9米高的石屎支柱，面積約0.5米乘0.5米，前面兩條支柱已灌完石屎，靠後的兩條支柱明顯見到虛位，疑為未完成灌石屎的工序。

記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片，並製作了「示意圖」，天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米，罅隙見到多條鋼筋。據了解，整個大堂樓層有60條支柱，有約半數支柱出現類似問題，佔了半個大堂樓層。有業內人士透露港鐵懷疑施工程序出現問題，有向總承建商發出「整改通知書」。

記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片，天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米，罅隙見到多條鋼筋。（香港01製圖）

5月傳媒參觀時 未見多條石屎支柱

港鐵在5月時有安排傳媒到東涌西站地盤參觀，記者拍攝到當時未見到有很多支柱，但大堂樓層有支柱被黃色布覆蓋，估計當時仍未灌石屎。

《香港01》就事件向港鐵查詢，是否有半數支柱灌石屎「未到頂」，要否拆除30條柱重建，為何會出現「未到頂」情況，月台位置有否發現類似事件，並有否向政府部門通報。

港鐵在5月時有安排傳媒到東涌西站地盤參觀，記者拍攝到當時未見到有很多支柱，但大堂樓層有支柱被黃色布覆蓋，估計當時仍未灌石屎。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵：10月發現支柱頂有未經批准工序

港鐵無回覆大堂樓層是否有灌石屎「未到頂」的情況，但表示在今年10月巡查月台樓層時，發現部份支柱頂部末端，曾進行物料填補的修補工序，未事先獲得港鐵批准。港鐵指示總承建商即時停止有關工序，檢視月台及大堂樓層的已完工支柱及相關施工流程，並稱有關情況不涉及結構安全。

港鐵稱一直與總承建商跟進事件，總承建商須向港鐵提交全面報告，並提出修正方案獲批後方可復工。有關工序所產生的相關費用將由總承建商承擔，港鐵並已就事件通知相關政府部門。

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

工程師：支柱承托力或不足10％

資深電機及屋宇裝備工程師何永業分析，承建商不會為了節省1％石屎，產生嚴重結構問題，令到支柱無法發揮作用。他表示若石屎沒有接觸到天花板，只有鋼筋接觸到樓板，整條支柱的承托力會不足10％，單靠鋼筋提供不到石屎的抗壓程度。他更直言，若果鋼筋甚至沒接觸到樓板，基本上無法發揮支撐功能，即是支撐力等於零。

但何永業稱這件事並不是災難，因這座樓工程仍未完結，若只是這20至30支柱未完成灌頂，他們可作出修正行動，重新在支柱上加回石屎。但是，若果只需要完成灌頂便可解決問題，為何港鐵要特意通報政府部門，是否有更嚴重的問題發生，並會否需要拆除支柱重建呢？

資深電機及屋宇裝備工程師何永業稱，若石屎沒有接觸到天花板，只有鋼筋接觸到樓板，整條支柱的承托力會不足10％（資料圖片／廖雁雄攝）

灌石屎「未到頂」原因不明

何永業認為記者提出的疑問都是成立的，若果工程只是未完成整個過程，不是做錯事情，你完成事件便可了事，為何要再通報相關政府部門呢，政府最擔心的是重灌石屎的強度，不如設計時所需的強度。

何看過港鐵的說法，稱在巡查時發現未經批准的修補工序，並非承建商主動申報，他覺得承建商便沒有港鐵這麼誠實。但他更關注的是，為何會出現這些甩漏，承建商在工程管理上是否有可改善的空間。

翻查資料，東涌延線的總造價為195億元，東涌西站在2023年動工，總承建商為布依格－寶嘉聯營，採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。

《香港01》正向總承建商布依格及寶嘉、屋宇署及路政署查詢事件，正待回覆。

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