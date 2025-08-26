東涌東站冒牌磚｜德國磚生產廠發現假貨假文件流入香港　已報警

港鐵東涌延線東涌東站工程的牆磚疑出現「冒牌貨」，採購商被指控以內地牆磚冒充德國Xella品牌的「YTong磚」，並須拆牆重建。港鐵稱已要求承建商提交全面報告，相關批次磚材不會使用。

「YTong磚」生產工廠UBlok周二（26日）發新聞稿，稱在6月得知有冒牌貨流入香港市場，並已經就事件報案。UBlok聲明提及發現有大規模的偽造授權文件及檢測報告，非法生產及銷售假冒「YTong」產品，並流入地盤。UBlok敦促停止侵權行為，並視情況向舉報者提供獎勵。



港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，疑使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

港鐵東涌延線東涌東站工程的牆磚疑出現「冒牌貨」，牆磚採購商堡柏建設被指控以內地牆磚「Beijing YiTong」冒充德國Xella品牌的「YTong磚」。

工廠：發現大規模偽造授權文件、檢測報告

《香港01》聯絡到香港「YTong磚」獨家代理捷威建材，他們未有回覆詳情，但提供了獲授權的中國生產工廠優博絡客（UBlok）發出的新聞稿。UBlok稱在6月已發現有假冒「YTong」產品流入香港市場，並且發聲明已報警處理，但未有交代是在香港，還是內地報案。

UBlok在6月26日的聲明提及，UBlok是中國境內唯一獲授權使用YTong、伊通的商標，他們發現有大規模的偽造授權文件及檢測報告，非法生產及銷售假冒「YTong」產品，並流入地盤。UBlok更表示現時已有大量脫離合法監管、存在嚴重結構缺陷的假冒「YTong」產品流入地盤，嚴正警告使用假冒產品的地盤及承建商，使用明知假冒其公司的產品同樣違法，敦促假冒人士停止侵權行為，並視情況向舉報者提供獎勵。

「YTong磚」生產工廠在6月發聲明，發現有大規模的偽造授權文件及檢測報告，非法生產及銷售假冒「YTong」產品，並流入香港地盤。（UBlok 微信公眾號）

涉事的東涌東站工程是由保華和中鐵建國際聯營興建，在2023年5月獲批約20.5億元合約。涉事的「YTong磚」是用作興建車站設備房間的非結構性間隔牆。有消息稱事件被揭發後，須拆牆重建。

記者周一（25日）亦曾到涉事的牆磚採購商堡柏建設辦公室，董事向展飛稱承認有參與工程，但稱不清楚事件發展，拒絕透露詳情，亦拒回答有否供應正牌的YTong牆磚、向港鐵提交假文件等問題。

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵無正面回應有無收到假文件，只表示在接獲投訴信後已展開跟進，要求總承建商核查及交報告，港鐵亦會獨立檢查及核實報告。港鐵指正根據與總承建商的合約條款，嚴肅跟進事件。