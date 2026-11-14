見習督察兒時睹途人追賊阻劫案後立志當差　獲榮譽警棍盼入重案組

警察學院今日（14日）舉行結業會操，13名見習督察及130名警員將投入警務工作。獲頒榮譽警棍及學業成績優異證書見習督察陶軒麟，兒時曾親眼目睹一宗搶劫案，當時有一名途人挺身而出追截疑犯，令他意識市民需要警察的保護，因而立志加入警隊，希望日後能加入刑事偵緝部門，甚至重案組查案和保護市民。



警察學院今日（11月14日）舉行結業會操。左起：24歲督察陳以琳；32歲督察陶軒麟；25歲警員陸嘉怡。（梁鵬威攝）

兒時睹熱心途人制止劫案 立志當差保護市民

陶軒麟指，大約六歲、就讀小學時，曾親眼目睹一宗搶劫案，當時放學後在路上聽到一位女士突然尖叫，回頭望見一個男子正向對方行劫，有一名途人馬上挺身而出，制止並追截該名疑犯。陶軒麟憶述，當刻認為該名熱心途人「好勁」，後來又了解到警察的工作為守護市民及拘捕犯人，因而萌生加入警隊的目標。

我覺得市民好需要受到保護，我自己比較崇尚正義感，所以我之後就加入咗警隊。 見習督察陶軒麟

陶軒麟中學時期曾去紐西蘭讀書，後來憂加重家庭經濟負擔，暫時放棄繼續升讀大學，回港後轉為加入警隊，先後駐守過軍裝巡邏小隊、警察機動部隊和新界北快速應變部隊。陶軒麟在職時繼續進修及自我增值，並於2020年考獲公共及行政學士學位。

見習督察陶軒麟希望日後能加入刑事偵緝部門，甚至重案組。（梁鵬威攝）

有市民預告自殺 幸及時阻止

擁有十年軍裝前線經驗的他，最為深刻的一次，是參與有自殺傾向的失蹤人士搜救行動。陶軒麟指，當時情況十分危急，因為該人士已經明確提到自己即將尋死，緊急關頭下他與同袍迅速分析資訊，並縮細搜索範圍，最終在沙灘附近的海域中及時救起該名人士。這次經歷令他明白到，警務人員的工作並不限於執法，更重要的是能在關鍵時刻守護生命。

陶軒麟希望日後能加入刑事偵緝部門，甚至重案組，期望日後能夠帶領團隊，並以專業、冷靜和同理心服務市民。