「候鳥」成員疑被帶走　警方：國安處拘一男涉輸入具煽動意圖刊物

撰文：凌逸德
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消息稱，關注在囚人士組織及支援平台「候鳥」，一名成員今日（11月5日）被警方帶走調查。《香港01》於今日晚上聯絡到朱江瑋，惟他表示不方便透露。消息稱，被帶走的的成員為候鳥的一名核心成員，並非創辦人朱江瑋。「候烏」日前在社交平台發文指，原定一批10月13日送到店的台灣書籍，延誤了一星期才送到；又指超過60本書籍被海關扣查。

警方表示，警務處國家安全處，今日（11月5日）上午於旺角區採取執法行動，拘捕一名34歲本地男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第二十四條「輸入具煽動意圖的刊物」罪。警方調查顯示，該名被捕男子為一間本地公司董事，涉嫌於今年10月輸入煽動書籍到本地書店出售，意圖引起公眾對中央及特區政府的憎恨、藐視或離叛情緒。

此外，警方根據法庭手令，搜查該名被捕男子的住所及公司，並檢獲用作購入煽動書籍的數碼裝置、文件及其他煽動書籍。該名被捕人現正被扣留調查。

「候鳥」日前疑被海關扣查一批書籍。

警方譴責有關人士的行為，並重申輸入具煽動意圖的刊物屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁7年。市民切勿以身試法。

「候鳥」由前區議員朱江瑋創立，其平台在社交網站官方帳號的簡介：「希望透過代辦買賣在囚物資所得的資源，進行在囚支援工作，設立熱線服務，為有需要朋友提供適切的服務和跟進，陪伴在囚人士及家屬走過艱辛的一段路。」

門市店員著記者向朱江瑋查詢事件。(林振華攝)

本周一（11月2日），「候鳥」在社交帳號發文指，原定一批10月13日送到店的台灣書籍，延誤了一星期才送到；又指該批書籍被海關扣查。原本有兩箱書僅餘下一半送抵門市，超過60本書疑被扣查。帖文中續指，從運輸公司得到一張海關「檢取物品收據」，顯示海關根據《港區國安法》，賦權香港海關可檢取合理懷疑具煽動意圖的物品。海關當日回覆《香港01》，指不會就個別個案作評論。若發現具煽動意圖物品，將依法扣查按情況轉交國安處跟進。

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