石鼓洲焚化廠三級火｜環保署：初步疑與工程有關　非焚化工序引起

石鼓洲焚化廠在上月26日發生三級火警，一人不適送院，約970人需疏散。根據環保署最新向離島區議會提交的文件指出，該場火警初步懷疑與在樓頂的收尾工程有關，非由焚化工序或垃圾引起，並已確認事故沒有影響第一及第二模組，該兩個模組自上月30日起逐步重啟試運。有關事項將於周二（10日）在離島區議會會議討論。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

一名職員不適，由直升機及救護員送到東區醫院治理。（資料圖片／王譯揚攝）

環保署確認火警事故沒有影響第一及第二模組

位於石鼓洲的「I·PARK1」焚化爐大樓第三模組樓頂在上月26日發生火警事故。根據環保署最新向離島區議會提交的文件指出，火警初步懷疑與在樓頂的收尾工程有關，非由焚化工序或垃圾引起。署方目前已確認火警事故沒有影響第一及第二模組，該兩個模組自上月30日起已逐步重啟試運。環保署及承建商正詳細評估第三模組的情況，並會督促承建商盡速制定修復計劃及進行維修，以期早日恢復第三模組運作。

10.23首達日處理3,000公噸都市固體廢物的設計處理量

環保署亦在文件中交代I·PARK1的最新進展，整體建造工程（包括海水化淡、污水處理、發電及供電系統）已於早前大致完成，其三個模組分別於去年12月、今年3月及7月展開系統測試及試運，並於10月23日首次基本達到日處理3,000公噸都市固體廢物的設計處理量。自去年12月首階段試行運作開展以來，各空氣監測站錄得的空氣數據與運作前並無差異，顯示I·PARK1的試行運作並未對周邊空氣質素造成不良影響。

政府：I·PARK1 興建泳池欠成本效益

另外，文件提到就長洲居民建議在 I·PARK1 興建泳池，政府的可行性研究指出，在新填海人工島上興建泳池須克服沉降風險，打樁成本高昂。若免除打樁，則只容許在廢物焚化大樓旁興建露天小型水池，初步估算建造費仍高達約2,500萬港元，每年營運開支約250萬港元。考慮到人工島僅靠水路往返，易受天氣影響，水池規模及環境限制，預期吸引力及使用率有限，既不符合公眾期望，亦欠成本效益。政府經審視地區訴求、可行性研究及盡職審查後，決定不會推進泳池的建議。

探討興建太平清醮展覽館 美化西灣天后廟外廣場

不過，離島區議會建議在 I·PARK1 附近的長洲及大嶼南社區落實一些可為社區帶來最大裨益，而且財政上可承擔的地區優化設施，作為替代方案，包括探討興建太平清醮展覽館，由於長洲太平清醮於2011年獲列入國家級非物質文化遺產，可向市民和中外旅客深度介紹長洲太平清醮的特色，帶動地區旅遊發展。

此外，有多達252年歷史的長洲西灣天后宮，每年農曆3月天后誕均舉辦粵劇神功戲及抽花炮等活動，吸引逾千居民及遊客參與。離島區議會建議研究在可行範圍內改善現有廣場空間布局及美化環境，以提升可用面積，便利地區人士舉行社區活動及慶典。

延長 I·PARK1 大嶼南資訊中心服務期及改善其屋頂結構

環保署在 I·PARK1 工程期間於大嶼南設立資訊中心，介紹轉廢為能技術及項目最新資訊，加強與大嶼山南區居民的溝通。離島區議會建議將大嶼南資訊中心服務期延長至2030年底，並改善其屋頂結構及提供淋浴設施，方便大嶼山南區居民及訪客持續獲取項目資訊，設施在緊急情況下亦可為當地居民提供臨時庇護用途。