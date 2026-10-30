石鼓洲焚化廠三級火｜環保署：I.PARK1自10.30起逐步恢復運作

石鼓洲焚化廠地盤周一（26日）下午發生三級火，消防共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄。環保署指，起火位置位於設施的主焚化爐大樓第三焚化模組範圍屋頂；而人工島上的綜合廢物管理設施第一期（I.PARK1）在火警後暫時停止接收廢物。



署方今日（30日）發出新聞公報表示，I.PARK1已於今日起逐步恢復運作。在暫停接收廢物期間，本港整體廢物處理運作如常。至於起火位置所在的第三模組範圍，環保署正詳細評估損毀情況及對設施的影響，並會督促承建商盡速制定修復計劃及進行維修。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

環保署指，因應10月26日的火警事故，環保署暫停在I.PARK1接收廢物，原本運往I.PARK1的廢物轉往新界西堆填區處置。署方經全面檢查設施第一及第二模組的各主要系統後，確定模組安全和適合重新啓動及運作，並由今日（30日）起逐步重啓該兩個模組的運作，及延續進行中的系統測試和試行運作階段。設施現已恢復接收廢物，而在暫停接收廢物期間，本港整體廢物處理運作如常。

受傷男職員由直升機及救護員送到東區醫院治理。（王譯揚攝）

環保署於火警當日（26日）表示，I.PARK1於當日下午約12時40分發生火警，設施承建商隨即按應變機制採取行動，包括向消防處報告、由受訓練的指定應變人員控制火勢、有序疏散約970名在島上工作的建築工人及營運人員，以及停止所有主要系統的運作。全部人員已順利疏散。火警於下午約4時45分大致救熄，有一名工作人員不適送院。人工島上的綜合廢物管理設施第一期（I.PARK1）在火警後一度暫時停止接收廢物。

起火位置。（讀者提供圖片）

有工人向《香港01》透露，火警當日中午地盤內有逾百員工正在工作，突然聽到一聲爆炸聲，之後地盤開始起火及冒煙，接著火警鐘聲響起，地盤方面安排工人疏散到安全位置。工人形容，疏散過程工人都冷靜有序。

該名工人表示，起火地點為19層高的廠房，放置不少機器，地面位置平時有不少人會經過。而工人之間亦流傳一張圖片，拍攝到內部火勢猛烈，惟無法確認是否起火位置。從圖片可見，一處樓籠門口位置，火光熊熊，有火舌冒出。