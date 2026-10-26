石鼓洲焚化廠三級火|環保署：I.PARK1停收廢物　促承建商盡速維修

石鼓洲焚化廠地盤今日（26日）下午發生三級火，消防共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄。環保署晚上發出新聞公報，指起火位置位於設施的主焚化爐大樓第三焚化模組範圍屋頂。人工島上的綜合廢物管理設施第一期（I.PARK1），目前暫時停止接收廢物。署方已責成承建商在7日內提交火警報告，並會評估損毀情況，督促承建商盡速維修。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

環保署表示，I.PARK1於今日下午約12時40分發生火警，設施承建商隨即按應變機制採取行動，包括向消防處報告、由受訓練的指定應變人員控制火勢、有序疏散約970名在島上工作的建築工人及營運人員，以及停止所有主要系統的運作。全部人員已順利疏散。火警於下午約4時45分大致救熄，有一名工作人員不適送院。

受傷男職員由直升機及救護員送到東區醫院治理。（王譯揚攝）

環保署稱，起火原因仍在調查中。該署已責成承建商在7日內提交火警報告，並會聯同消防處調查起火原因。署方並會評估損毀情況，督促承建商盡速維修；亦正檢視火警對設施運作的影響，並會就設施的運作安排與業界保持密切聯絡。

該署補充，已同時作出協調，延長署方轄下新界西堆填區擴建部分的運作時間。本港整體廢物處理運作如常。

起火位置。（讀者提供圖片）

有工人向《香港01》透露，今日中午地盤內有逾百員工正在工作，突然聽到一聲爆炸聲，之後地盤開始起火及冒煙，接著火警鐘聲響起，地盤方面安排工人疏散到安全位置。工人形容，疏散過程工人都冷靜有序。今日地盤會暫時停工。

該名工人表示，起火地點為19層高的廠房，放置不少機器，地面位置平時有不少人會經過。而工人之間亦流傳一張圖片，拍攝到內部火勢猛烈，惟無法確認是否起火位置。從圖片可見，一處樓籠門口位置，火光熊熊，有火舌冒出。