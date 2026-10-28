石鼓洲火︱環保署發聲明闢謠：建築材料起火肇禍　非爐組設計缺陷

石鼓洲焚化廠地盤本周一（26日）下午發生三級火，消防共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄。環境保護署今日（28日）就網上流傳關於綜合廢物處理設施第一期（I.PARK1）火警事故的謠言作出聲明。



聲明中，環保署指初步資料顯示，起火位置在焚化大樓第三模組範圍屋頂。該處尚有收尾工程進行中，初步懷疑有建築材料起火，而非由焚化爐運作或儲存的廢物引起。署方嚴正指出，網上謠言中有關「爐組設計缺陷」、「興建中模組塌下」等指稱毫無根據，純屬憑空捏造，呼籲市民切勿誤信及轉發有關的虛假信息。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

環保署聲明會聯同警方、消防處及勞工處調查起火原因，並已要求承辦商在事發的七日內提交事故報告。與此同時，環保署正評估損毀情況及對設施及處理量的影響，並會督促承建商盡速進行維修。

環保署指，I.PARK1自昨天起暫停接收廢物，環保署已作出協調，延長轄下新界西堆填區擴建部分的運作時間，原本運往I.PARK1的廢物因而已轉往該堆填區處置，本港整體廢物處理運作如常。署方會在全面檢查設施的結構及各主要系統，並確定適合重新啓動及安全運作後，盡快恢復接收廢物。

環保署嚴正指出，網上謠言中有關「爐組設計缺陷」、「興建中模組塌下」等指稱毫無根據，純屬憑空捏造。署方呼籲市民切勿誤信及轉發有關的虛假信息。

起火位置。（讀者提供圖片）

環保署日前表示，I.PARK1於事發當日下午約12時40分發生火警，設施承建商隨即按應變機制採取行動，包括向消防處報告、由受訓練的指定應變人員控制火勢、有序疏散約970名在島上工作的建築工人及營運人員，以及停止所有主要系統的運作。全部人員已順利疏散。火警於下午約4時45分大致救熄，有一名工作人員不適送院。

受傷男職員由直升機及救護員送到東區醫院治理。（王譯揚攝）