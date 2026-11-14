柔道前港隊女代表變身女幫辦　冀把柔道學會的冷靜用諸幫助受害人

撰文：張智浩
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香港警察學院今日（14日）舉行結業會操，13名見習督察及130名警員將投入警務工作。香港柔道前代表隊運動員陳以琳是其中一位今期畢業的見習督察。當了5年輔警的她，從柔道所學的能套用到警務工作，例如遇到突發事情時更應冷靜和沉著應對，柔道亦令她學會變通，面對到敏感案件時對受害人有同理心，先建立信任後再幫助受害人。
至於獲頒薛富盃的學警陸嘉怡畢業後曾任小學教學助理，她認為不論是教育工作者還是警務人員都須以身作則，期望能憑藉過往經驗，在日後處理涉及學童的敏感案件時懂得與不同的部門合作。

警察學院今日（11月14日）舉行結業會操。左起：24歲督察陳以琳；32歲督察陶軒麟；25歲警員陸嘉怡。（梁鵬威攝）

睹偷拍事件令陳以琳更堅定以警隊工作為終身職業

今年晉升至見習督察的陳以琳在中學時期，在妹妹薰陶下接觸到柔道，2017年更成為了香港柔道代表隊的一員。她認為警察的身份充滿正義感，而自己亦希望從事一份能真正幫人的工作，於是在剛成年後加入了香港輔助警察隊，並派往深水埗警區駐守，在大學修讀地理時身兼輔警一職。

陳以琳五年的輔警工作裏處理過不同的警務工作，有為市民尋獲遺失的錢包，亦協助過市民尋回走失的家人，但令她印象最為深刻的一事，為一次休班期間乘搭扶手電梯時，在地鐵站裏看到一名男子在扶手電梯上偷拍前面女途人的裙底，在不驚動該名男子下通知受害人，並通報同袍前來拘捕該名男子。

社會上都有好多案件，其實我哋可能無為意到，但其實發生緊。
見習督察陳以琳

陳以琳意會到社會上一直都有林林總總的罪案正在發生，更可能有受害人因為恐懼或怕尷尬而沒有主動發聲，今次事件更加堅定了她視警隊工作為終身職業的意向。

陳以琳指目睹偷拍事件後，堅定了她視警隊工作為終身職業的意向。（梁鵬威攝）

從柔道學會冷靜變通　籲有意投身者參加運動員招募計劃

身為前柔道運動員，陳以琳初學柔道時以為只靠蠻力就能取勝，但在比賽中面對過不同風格和國家的選手後得知，如果不知底細下貿然進攻反而會落下風，反而應要冷靜並好好觀察。她指比賽所學同樣能套用到警務工作，如遇到突發事情時更應冷靜和沉著應對，不能操之過急，又指學習柔道亦令她學會處事變通，例如面對到敏感案件時，應要對受害人有同理心，先建立信任後再幫助受害人。

被問到對同樣有意投考警務人員的運動員有何建議時，陳以琳認為運動員長遠的發展不會只侷限於體育界，推薦有意投身警隊的運動員可以先參加運動員招募計劃，加深對警隊工作的認識後，再決定是否投考。

陳以琳推薦有意投身警隊的運動員可以先參加運動員招募計劃，加深對警隊工作的認識後，再決定是否投考。（梁鵬威攝）

前小學教學助理轉職警員獲薛富盃　望在更前線貢獻社會

獲頒薛富盃的警員陸嘉怡現年25歲，文學系畢業後曾任職小學教學助理。嘉怡認為教育乃一份充滿意義的工作，能以身作則教導學童正確的價值觀，以生命影響生命，但教師工作大多均為教育知識為主，若學童在生活上面對困難，學校未必有資源能提供協助，因而希望在更前線貢獻社會。

嘉怡在一個有關警隊的講座後得知旺角警區推行的「薪火計劃」，並成為了其中一員，透過計劃認識了不少充滿熱誠的前輩，亦從中了解更多關於警務工作的知識，加強了她加入警隊的信心和決心。

獲頒薛富盃的警員陸嘉怡畢業後曾任職小學教學助理，但希望在更前線貢獻社會因而加入警隊。（梁鵬威攝）

被問到教學工作與警務工作有何區別，嘉怡認為不論作為教育者或警務人員，都需要以身作則，為兒童及市民樹立好榜樣，才能得到大眾對警務人員的信心。曾任職學校的嘉怡亦期望，能憑藉過往經驗，在日後處理涉及學童的敏感案件時懂得與不同的部門合作。

獲頒薛富盃的警員陸嘉怡畢業後曾任職小學教學助理，但希望在更前線貢獻社會因而加入警隊。（梁鵬威攝）
警察學院今日（11月14日）舉行結業會操。左起：24歲督察陳以琳；32歲督察陶軒麟；25歲警員陸嘉怡。（梁鵬威攝）
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