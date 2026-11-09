天文台．冷鋒｜電氈可以洗嗎？即睇消委會電熱氈及暖風機使用貼士

【香港天文台天氣/香港天氣/天氣預報/冷鋒/東北季候風】天文台今早（11月9日）7時55分發出特別天氣提示稱，受冷鋒相關強烈東北季候風影響，本港今早較涼，風勢頗大，今晚氣溫將進一步下降，明早市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。

天文台提醒注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。冷風迎面來，怕冷的你或已正準備取暖設備，對比傳統暖爐，近年不少消費者轉用電熱氈及暖風機，消委會在2020年12月一份特集中，有提供電熱氈及暖風機使用小貼士，此文一文看清。



近年消費者開始轉用暖風機及暖風機，消委會早年曾發布電熱氈及暖風機使用小貼士。（UnSplash@Amin Hasani）

用電熱氈會否燙傷？

．消委會在該篇文章引述皮膚科專科醫生指，電熱氈溫度介乎攝氏40度至60度間，但由於接觸時間長，亦有機會造成燙傷，嚴重程度視乎電熱氈的設定溫度及個人體質。消委會指電熱氈溫度不宜過高，以免令用者體溫過高或增加灼傷機會。

電熱氈可以清洗嗎？有什麼收藏方法？

．消委會指，並非所有電熱氈都可清洗。清洗前，記得留意產品可否清洗、只可手洗或是能夠放入洗衣機，而且清洗前記得先拆除電源線及勿弄濕控制器。不過，消費者不應過度清洗電熱氈，以免發熱線移位，令使用時出現過熱或溫度不均的情況。當不需使用時，應放回原裝膠袋或紙盒。

電熱氈每晚用電費貴嗎？

．消委會指電熱氈於室溫15°C，氈面發熱位置加熱至30°C時，耗電量介乎8－21瓦特小時，比起輸入功率達千瓦的冷暖空調機或電暖爐，電熱氈可謂省電得多。

．不過，消委會指別以為耗電量低就可以長期以最高溫度使用，長時間使用電熱氈，會加速身體的新陳代謝，使人體表皮水分蒸發，繼而或會出現皮膚乾燥及痕癢等情況。因此，最高溫度設定只適宜睡前開啟用作溫暖床。

消委會使用電熱氈小貼士是什麼？

．因應床鋪尺寸去選擇電熱氈，切勿弄皺或把電熱氈捲曲、摺疊使用，以免損壞內部發熱線或造成散熱不良而引起燃燒。

．若怕弄污，可在電熱氈上鋪床單使用。切勿在電熱氈上鋪床墊使用，容易產生過熱而損害電熱氈。

．切勿與暖水袋一起使用，以免不慎弄濕電熱氈。

．切勿將扣針或其他尖銳物件刺入電熱氈。



近年消費者開始轉用暖風機及暖風機，消委會早年曾發布電熱氈及暖風機使用小貼士。（資料圖片/羅俊文攝）

消委會使用暖風機貼士是什麼？

．暖風機輸入功率較高，可達2,500W或更高，因此不能與其他高耗電量電器共用電源。

．不應把暖風機放置於電源插座下。

．除特別設計的型號外，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。

．易燃物品，如窗簾、地毯、報紙雜物等必須遠離出風口。

．溫度過高反而令人不舒服，因此入睡前，應把溫度調低；同時要留意暖風溫度及吹送距離，熱風會加速身體的新陳代謝及蒸發人體表皮水分，或會出現皮膚乾燥及痕癢等情況。

．使用完畢，應從電源插座拔出插頭或關掉電源開關掣，以策安全。

