東涌西站大堂支柱疑灌石屎「未到頂」　卜國明形容「低級錯誤」

《香港01》上周六（7日）揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。目前港鐵已指令暫停相關施工，屋宇署已要求註冊結構工程師，於11月中提交調查報告及建議補救措施。

工程界立法會議員卜國明今日（9日）在電台節目形容承建商犯下「低級錯誤」，認為修補方案須得到工程師批准，但卜國明相信結構安全不會因此受影響。建造業總工會理事長周思傑認為是次事件屬承辦商協調不足，又認為事前應準備後備施工方案。



東涌西站被揭發大堂樓層約30支石屎支柱在灌石屎時「未到頂」。（資料圖片）

卜國明認為應為在多方討論獲批准後才展修補

工程界立法會議員卜國明接受電台訪問時形容事件為「低級錯誤」，一般在地盤工程出現瑕疵，承建商應該與工程師及港鐵上報，並提出修補方案。他認為應為在多方通過討論，獲批准後才開工修補，且要確保過程紀錄在案。

工程界立法會議員卜國明形容事件為「低級錯誤」。（資料圖片）

他又指在修補時，一樓的樓板應該要開一個洞，讓灌漿物料在澆灌後溢出，確保空間完全填滿，而後補工程需要使用不收縮灌漿物料澆灌，其強度不應該低於原本使用的物料，以保障支柱有足夠力度支撐層板。

周思傑稱問題規模算大 應事前制定預案

建造業總工會理事長周思傑在電台訪問表示是次問題規模算大，一般有灌石屎經驗的師傅在現場會看得到，發現未滿或者灌得不足夠，並不需要等到拆除模板才知道。

建造業總工會理事長周思傑認為承辦商團隊在施工方案、工序、地盤協調和落實方面出現問題。（資料圖片/翁鈺輝攝）

他認為承辦商團隊在施工方案、工序、地盤協調和落實方面出現問題。他表示團隊應該事前制定預案，一旦發現柱子灌不滿，應該要有後備施工方案，而不是巡查時被發現才「急急腳」煞停。