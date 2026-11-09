渣打銀行職員涉簽假文件　騙多人投資4億日圓　5人判囚最高54個月

廉政公署貪污調查揭發，有渣打銀行職員協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱數間公司的銀行戶口持有資產共逾370億港元，詐騙多名日本投資者，投資逾4億日圓（案發時約為2,840萬港元）於該公司聲稱參與的非洲投資項目。



五名被告早前認罪或經審訊後被定罪，兩人早前已被判囚三年，餘下三人今日（9日）在區域法院被判入獄最高54個月，廉署並通緝另外三名涉案人士。



廉政公署(資料圖片)

渣打職員被判3年9個月 投資公司經理判囚4年6個月

被告梁浩賢（40歲）為渣打銀行(香港)有限公司時任客戶經理，被判入獄45個月；羅文輝（52歲）為自僱財務顧問，被判監禁33個月，二人早前承認共三項串謀詐騙罪。

同案被告甘潔貞（58歲）為ADF Capital Limited (ADF)經理，被判囚54個月。她早前經審訊後被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名（俗稱「洗黑錢」）成立。

暫委法官鍾明新判刑時稱，本案是一宗複雜的詐騙案，涉及多名海外投資者及跨境投資，金額龐大且案情嚴重，影響本港作為國際金融中心的聲譽。

暫委法官以入獄68個月作為梁浩賢及羅文輝的量刑起點，考慮到二人認罪，而羅文輝亦協助控方舉證，故二人刑期獲較大幅度扣減，分別判囚45個月及33個月。另外兩名渣打銀行時任客戶經理胡文浩及陳德政，早前承認共四項串謀詐騙罪名後被判入獄三年。

渣打銀行旺角分行。（羅敏妍攝）

3渣打職員連同財務顧問涉簽發虛假文件 詐騙日本人投資四億日圓

廉署稱早前接獲貪污投訴遂展開調查。案情透露，3名任職於渣打中小企業理財部及優先私人理財部的職員（胡文浩、陳德政及梁浩賢），連同自僱財務顧問羅文輝，於2015年1月至2016年9月期間串謀數名外籍人士，藉使用多份虛假資金證明書及公司退款承兌票據進行詐騙勾當，詐騙多名日本投資者向投資公司ADF及多間公司投資逾四億日圓。

該等虛假文件由胡文浩及陳德政簽署，並假冒由渣打銀行發出。四名被告藉該等虛假文件訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，涉及承兌金額共約4.5億港元。虛假文件亦訛稱涉案外籍人士持有巨額資產共逾370億港元，可用於多項非洲的投資項目。

數名涉案外籍人士中，兩人為ADF的男股東及董事，分別為贊比亞籍及韓國籍；一人為一名日本籍公司女行政總裁。廉署早前獲裁判官簽發手令，通緝有關人士。

ADF經理甘潔貞則與該贊比亞籍男子及韓國籍男子，串謀利用一個銀行戶口清洗犯罪得益，即同案四名被告於詐騙勾當所涉及的款項，共約5,500萬港元。