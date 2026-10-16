廉署周年民調：99.2%受訪者過去一年沒親遇貪污　見社會高度廉潔

廉政公署在最新公布、委託獨立研究機構進行的2025年周年民意調查指，99.2%受訪者在過去一年內沒有親身遇過貪污，是有相關調查紀錄以來最高百分比，又指大部份受訪者表示若遇到貪污，會挺身舉報，反映廉潔文化植根香港，成為香港市民的重要核心價值。

廉署表示，調查結果可見社會高度廉潔，市民反貪意識極高。廉署稱，承諾會一如既往以不偏不倚、無畏無懼的態度，依法處理每一宗貪污投訴，嚴厲打擊任何貪污罪行，與社會各界共同維護香港廉潔之都的美譽，共享廉潔社會帶來的成果。



廉政專員胡英明。（廉政公署圖片）

廉署委託獨立機構於3月至5月以家訪形式為約1500名市民進行民意調查，問卷包含不同類型的題目，包括封閉式題目、評價尺度式題目、處境式題目及開放式題目，而當中的開放式題目並沒有預先編碼，受訪者可自由回答。

廉署2025年周年民意調查。（廉署網頁）

其中對貪污容忍度的調查結果顯示，以0分代表「完全不可以容忍」，10分代表「完全可以容忍」，受訪市民對貪污容忍度的平均分為0.3分，反映市民對貪污繼續抱持堅定的「零容忍」態度，堅決反對任何貪污行為。

1500受訪者僅9人過去12個月曾親身遇過貪污 7人沒到廉署舉報

調查結果又指接近所有受訪者、即99.2%表示在過去12個月內沒有在香港親身遇過貪污，只有0.6%的受訪者、即9人表示曾親身遇過貪污，當中最多人提及的所涉界別為「物業管理業（包括保安）」，當中7人沒有到廉署舉報，最主要原因是「怕影響自己的工作」。

廉署表示，調查結果，錄得超過九成九受訪者在過去一年內沒有親身遇過貪污，大部分受訪者亦願意挺身舉報，可見社會高度廉潔，市民反貪意識極高。廉署承諾會一如既往以不偏不倚、無畏無懼的態度，依法處理每一宗貪污投訴，嚴厲打擊任何貪污罪行，與社會各界共同維護香港廉潔之都的美譽，共享廉潔社會帶來的成果。