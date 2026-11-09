觀光城巴票務兌換系統疑遭入侵　城巴：5.3萬用戶資料暫無外洩

城巴表示，近日接獲第三方服務供應商通知，一個「觀光城巴」票務兌換系統疑遭未獲授權登入，系統內載有約53,000名用戶的基本資料，包括姓名及電郵地址，目前並無發現任何資料外洩紀錄。城巴嚴厲譴責任何形式的非法入侵行為，並已在得悉事件後主動通報個人資料私隱專員公署。



觀光城巴H2線。（觀光城巴網站圖片）

經初步調查，系統內載有約53,000名用戶的基本資料，包括姓名及電郵地址，目前並無發現任何資料外洩紀錄。由於該系統並不涉及任何購票及付款程序，因此事件絕不涉及顧客的信用卡、銀行帳戶或任何電子支付工具等財務資料。

城巴強調，公司的核心車務系統與涉事的第三方票務兌換及認證系統完全獨立運作。涉事系統亦與乘客日常乘車時使用八達通及各電子支付平台繳付車資的系統沒有關聯。城巴及「觀光城巴」的日常營運均未受事件影響。

觀光城巴。（資料圖片／黃浩謙攝）

城巴要求供應商提交詳細調查報告

城巴指，高度重視顧客個人資料私隱及資訊保安，接獲通報後已即時指示服務供應商嚴肅跟進及提交詳細調查報告，目前非法入侵的問題已解決。就事件對用戶造成的憂慮及不便，城巴深表歉意。

城巴說，正陸續向可能受影響的用戶發送電郵通知，提醒他們提高警覺，並提醒公眾，其公司不會透過電郵要求顧客提供密碼、信用卡號碼等敏感個人或財務資料，亦不會要求乘客點擊任何不明超連結進行身分認證。