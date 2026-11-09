東涌西站支柱疑灌石屎「未到頂」　港鐵稱正待承辦商提補救方案

《香港01》日前獨家報道揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。 港鐵今（9日）表示，繼早前按工程合約及質量管制規範向承建商發出不合規通知書後，正嚴正向相關承建商跟進其在事件中的失誤、處理情況，以及責任問題，目前亦正待承建商就事件提交完整報告並提出補救方案。



東涌西站被揭發大堂樓層約30支石屎支柱在灌石屎時「未到頂」。（資料圖片）

《香港01》周六（7日）揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。

港鐵今（9日）表示，繼早前按工程合約及質量管制規範向承建商發出不合規通知書後，正嚴正向相關承建商跟進其在事件中的失誤、處理情況，以及責任問題，目前亦正待承建商就事件提交完整報告並提出補救方案。

港鐵表示，重視鐵路項目的監管和工程質素，會持續進行巡查並採取其他監督措施，確保項目質素，並會繼續與相關政府部門保持密切溝通，確保工程在施工過程及完工交付時的安全和質素符合合約標準。

港鐵又說，會全面配合政府部門徹查事件，並就成因、補救方案以及與承建商的跟進行動，按時提交報告，並重申對任何不符標準的工程做法，絕不姑息，並將嚴肅跟進到底。

港鐵在5月時有安排傳媒到東涌西站地盤參觀，記者拍攝到當時未見到有很多支柱，但大堂樓層有支柱被黃色布覆蓋，估計當時仍未灌石屎。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

東涌綫延綫由港鐵公司以「擁有權模式」推展，負責項目的設計、建造、營運及維修保養 。根據東涌綫延綫項目協議，港鐵公司負責整個項目建造，包括工程管理及施工監督。東涌西站的總承建商為「布依格－寶嘉聯營」。

事件揭發後，屋宇署回覆稱東涌西站10月初接工程師通報，發現有混凝土支柱欠妥當，在10月尾例行視察確認兩支柱有問題，要求承建商全面調查，最終確認30條支柱欠妥當。

路政署亦回覆查詢表示，已要求港鐵公司認真展開調查，並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告，另已要求港鐵公司督促承辦商制定詳細修復方案，盡快自資進行修復工程，以確保工程質量符合標準，同時確保事件不影響整個工程進度。