幻彩詠香江｜旅發局︰11.18最後一夜設煙火表演　明年推光影項目

【幻彩詠香江／光影匯】香港旅遊事務署於2004年1月1日起宣傳香港的旅遊項目「幻彩詠香江」經22年終來到最後一夜。旅發局主席林建岳今午（10日）在記者會表示，下周三（18日）晚上將上演長達20年的「幻彩詠香江」最後一場表演，屆時將特別加設煙火表演，其他光影項目明年推出。



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▼財政預算案．停辦幻彩詠香江▼



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幻彩詠香江是香港最受歡迎的景點之一，亦是全球最大型的燈光音樂匯演，為觀眾帶來嘆為觀止的視覺盛宴。表演期間，維多利亞港兩岸超過40棟摩天大廈都會亮起燈光，參與表演的主要地標包括中環廣場、香港會議展覽中心、美國銀行中心、滙豐總行大廈以及兩座國際金融中心。

在2005年，這場視覺盛宴正式獲列入《健力士世界紀錄大全》，成為全球最大型燈光音樂匯演。政府早前已透露，將停辦有逾20年歷史的幻彩詠香江，改由「光影巡禮」取代。文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前指，計劃今年第四季為「幻彩詠香江」妥善地告別，光影巡禮則料於年底的「繽紛冬日節」呈現。

「山頂光影匯」原用作替代幻彩詠香江 惟在反對聲中擱置

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今年4月出席立法會會議時表示，計劃今年第四季為「幻彩詠香江」妥善地告別，而全新的光影匯表演很大機會將於「冬日節」呈現。

據了解，原定用作代替「幻彩詠香江」的「山頂光影匯」，早前在一片反對聲中被迫擱置。消息人士指出，旅發局籌劃活動需時，難以在半年內構思出新方案，加上年底需應付多場跨年活動，預計最快要到明年才能推出全新的替代項目。

旅發局主席林建岳表示，11月18日晚上將上演最後一場幻彩詠香江。（葉志明攝）

旅發局主席林建岳︰11.18晚辦最後一場 其他光影項目明年推出

旅發局主席林建岳今午出席「香港繽紛冬日巡禮」發布會時表示，11月18日晚上將上演長達20年的「幻彩詠香江」最後一場表演，屆時將特別加設煙火表演，紀念此歷史時刻，其他光影項目明年推出。