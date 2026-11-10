北環線｜政府採鐵路加物業模式　最遲2034年全線開通　預算862億

港鐵今日（10日）與政府簽署北環線第二部份的項目協議，有關北環線（第二部份）項目之融資安排、設計、建造及完成，以及北環線全綫的投入營運前工作、營運及維修，目標於2034年或之前全線（即主線及支線）同步開通，政府採用鐵路加物業模式，向港鐵批出8幅地，料整個項目預算約862億元（按2025年7月價格計算）。



港鐵北環線目標於2034年或之前主線及支線同步開通。北環線走線示意圖。（政府新聞處圖片）

港鐵北環線目標於2034年或之前主線及支線同步開通。北環線牛潭尾站效果圖。（政府新聞處圖片）

港鐵北環線目標於2034年或之前主線及支線同步開通。北環線新田站效果圖。（政府新聞處圖片）

整個北環線目標於2034年或之前全線同步開通 預算約862億元

運輸及物流局今日（10日）公布，繼2025年7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排，行政長官會同行政會議於今日批准項目第二部份的財務安排，隨後在運輸及物流局局長陳美寶和港鐵公司主席金澤培的見證下，局方與港鐵公司代表簽訂北環線全線項目協議，標誌北環線主線及支線全面進入建設階段，目標於2034年或之前同步開通。

政府在獨立審核顧問的協助下，嚴謹審視港鐵公司提供的財務預算，核實項目建造成本涵蓋鐵路隧道、車站、車廠以及全線機電系統和設備，預算約為548億元（按2025年7月價格計算），即連同第一部份的建造成本預算，整個北環線項目的建造成本預算總計為862‍億元，比原先預算降低28%。（上述預算按2025年7月價格計算）

運輸及物流局11月10日與港鐵公司簽訂北環線全線項目協議。圖示運輸及物流局局長陳美寶（中）、港鐵公司主席金澤培博士（左五）、港鐵公司行政總裁楊美珍（右五）、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（左四）、路政署署長邱國鼎（右四）及其他嘉賓在儀式合照。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局11月10日與港鐵公司簽訂北環線全線項目協議。圖示運輸及物流局局長陳美寶（前排中）、港鐵公司主席金澤培博士（前排左六）、港鐵公司行政總裁楊美珍（前排右六）、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（前排左五）、路政署署長邱國鼎（前排右五）與其他嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

政府採用鐵路加物業模式批8幅地 包括牛潭尾、新田等地段

行政長官會同行政會議批准，採用「鐵路加物業」模式，向港鐵公司批出牛潭尾第3A、3D及4A區、新田第2A及2G區和古洞北第23及26區（東）用地，以及擬議凹頭新發展區用作住宅的部份用地，作住宅及商業用途發展。政府將來會就上述8幅用地，從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額，作為對港鐵公司推展北環線項目第二部份的財務資助。

北環線主線工程涉及建造一條長10.7公里的地下鐵路及5個車站，將於錦上路站和古洞站設置兩個轉乘站分別連接屯馬線和東鐵線，以及於新田、牛潭尾和凹頭設置3個中途站，開通後繁忙時段由錦上路往返古洞的行程，將由現時的60分鐘大幅減至12分鐘。

支線則包括建造從主線新田站分支的一條約6公里長的地下鐵路（其中深圳段約1.1公里），將設置3個新車站，包括位於洲頭和河套的中途站，以及位於深圳皇崗口岸的終點站，開通後由新田往返皇崗口岸的行程預計只需約11分鐘。

運輸及物流局11月10日與港鐵公司簽訂北環線全線項目協議。圖示運輸及物流局局長陳美寶（中）、港鐵公司主席金澤培博士（左四）、港鐵公司行政總裁楊美珍（右四）、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（左三）、路政署署長邱國鼎（右三）及其他嘉賓主持儀式。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局11月10日與港鐵公司簽訂北環線全線項目協議。圖示運輸及物流局局長陳美寶（後排右）與港鐵公司主席金澤培博士（後排左）見證運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（前排右二）與港鐵公司行政總裁楊美珍（前排左二）簽署協議。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局局長陳美寶表示，由主線和支線組成的北環線項目，是《香港第一個五年規劃》中的策略性鐵路項目，積極對接國家《十五五規劃綱要》中的策略，項目兼備本地通勤和跨境鐵路服務功能，全面開通後將為本地及跨境運輸打通經脈。

陳美寶又指，項目具有「通北都、匯兩線、連灣區」三大亮點，第一是項目將成為北部都會區多個新發展區的主要公共運輸骨幹，包括新田科技城及河套區的創科產業集群，推動北部都會區加快發展；第二是項目將連繫屯馬線和東鐵線，形成環狀鐵路，大幅提升鐵路網絡覆蓋度和韌性；第三是項目將連接採用「合作查驗、一次放行」嶄新通關模式的皇崗口岸，打通香港和深圳地鐵網絡，加強粵港澳大灣區基礎設施互聯互通。

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。第一部份項目協議包括北環線主綫古洞、凹頭及錦上路站。（港鐵提供圖片）

陳美寶續指，為推動鐵路發展提速提效，政府和港鐵公司團隊過去一年進行一系列降低成本和加快建造的關鍵工作，特別是果斷作出三大破局舉措，第一是路政署於今年二月發布《香港鐵路標準》，引入國家和世界不同地方的最合適鐵路標準，便利選用更多創新技術、物料、設備及系統，並同步成立鐵路審批組專責審批鐵路項目建築圖則，將處理建築圖則時間大幅減少30%至50%

第二是《北部都會區發展條例草案》中納入了多項精簡措施建議，例如簡化申請建築噪音許可證的程序及要求，進一步精簡北環線項目和其他北部都會區運輸基建項目的推展程序；以及第三是將北環線主線及支線合併作為一個項目推展，實現協同效應，節省成本之餘更將支線的時間表提前兩年與主線在2034年或之前同步開通。

通過上述一系列破格舉措，加上縮短工期而減省成本的效益，整個北環線項目的建造成本較原先估算減少兩成八。在項目的建設階段，政府會繼續與港鐵公司積極探討善用創新技術提速提效，力爭盡早落成開通。