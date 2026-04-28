北環線｜古洞站採BIM及AR技術 平板電腦展立體建築減工程出錯
撰文：董素琛
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古洞站是港鐵北環線及東鐵線興建中的中轉站，現已成功接駁永久電力，並正動態測試列車的中訊號系統，目標在2027年底前啟用。港鐵於車站採用建築信息模型（BIM）技術及AR（擴增實境）技術，工程人員利用平板電腦，便可立體呈現車站所有建築資訊。
港鐵公司項目執行主管—北環線（第一期）羅迪高指，技術的誤差率少於10毫米，較以往使用平面圖紙校對更準確。
開始在晚間黃金兩小時 動態測試列車訊號系統
古洞站是港鐵第一個在營運中的鐵路隊道正上方興建的車站，善成後將會是港鐵網絡中第100個車站。港鐵公司項目執行主管—北環線（第一期）羅迪高透露，在本年首四個月時間，車站已成功接通永久電力、安裝12條扶手電梯，並已開始於晚間的黃金兩小時，動態測試列車的訊號系統。
港鐵計劃在2027年，完成車站各系統實地獨立及整合測試；安裝閘機、通訊設備等設施；進行開站前演習與最後測試，目標在年底前啟用車站。
工程團隊利用手機或平板電腦 將BIM模型重疊於工地現場
古洞站正同時進行超過50個不同的工序，港鐵在該車站採用建築信息模型（BIM）技術，由規劃、設計，到車站建設階段，BIM模型可立體呈現車站所有建築資訊。古洞站亦是港鐵首個採用AR技術的車站。工程團隊可利用一部手機或平板電腦，將BIM模型重疊於工地現場。
以往用平面圖紙校對較易出錯 新方法誤差率少於10毫米
羅迪高表示，以往工程團隊僅可以平面圖紙作校對，量度段有誤差便要在圖紙畫記號，錯誤率會較高，要花費的時間更多。他舉例指，當平板電腦的畫面於工地現場重疊後，很快便會知道那些裝置安裝在不適合的位置上，誤差率少於10毫米。
被問及技術所需的金錢成本，以及可節省的人手，羅迪高未有回應具體數字，僅指技術研發後可應用在不同項目，並指研發科技的目標並非為減省人手，部份工序節省的人手，會獲分配至其他崗位。
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