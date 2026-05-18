鐵路引入國標　北環線、港深西鐵先行　陳美寶：沿用標準未被取代

路政署今年二月發布《香港鐵路標準》，引入中國國家標準、歐洲標準等，規管範疇涵蓋建造、營運、維修等。運輸及物流局局長陳美寶在立法會表示，香港過往一直沿用的標準未被取代，《標準》可讓本地業界更清晰地採用新物料或設備，有信心可顯著提升香港鐵路推展的效率及成本效益。



她又指，港鐵北環綫及港深西部鐵路將率先應用《標準》，前者有望節省大約兩成建造成本，其支線亦會與主線同步在2034年或之前開通。



運輸及物流局局長陳美寶。（直播截圖）

港鐵北環線會根據《香港鐵路標準》建造。圖為古洞站工程。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳美寶在立法會鐵路事宜小組委員會表示，當局制定《香港鐵路標準》，是希望整全地為鐵路項目整個項目周期訂立清晰的技術指引及依據，便利應用更多不同創新技術、物料、裝備、系統等，期望可令香港鐵路發展提速提效。

當局已在港鐵北環綫及港深西部鐵路將率先應用《標準》，其中北環綫有望節省大約兩成建造成本，其支線亦會提早兩年與主線同步在2034年或之前開通。隨住兩個項目逐步展現《標準》帶來的優勢，路政署會進一步向國內外工程業界作推廣，她期望《標準》能夠成為灣區乃至國際標準。

路政署今年2月發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。（資料圖片／林遠航攝）

路政署今年2月發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。（資料圖片／林遠航攝）

就當局表示採用《標準》後可降低工程成本，新界東南方國珊議員關注會否反而令維修、保養成本上升。陳美寶指，《標準》除了建造，亦都有考慮鐵路項目的整個周期，包括日後營運及維護。她舉例指，一些組裝合成構件，除了能節省建造成本，日後維護時在物上、紀錄上，會更系統化。

工程界卜國明則關注，北環綫主綫工程會否提早完成。陳美寶稱，港鐵早前已開展了部分北環綫第一期古洞站的工程，已進入較成熟的階段，當局會持續與港鐵檢視有否地方可以加快，如有進展會適時公布。

陳美寶稱新《標準》為業界帶來更大確定性

委員會主席陳紹雄指，坊間及業界擔心引入國家標準後，會將本地現有標準的好處蓋過，陳美寶回應指，香港一直沿用的鐵路標準無被取代，可繼續採用，重申《標準》可協助業界更順暢及清晰地採用新物料或設備，為業界帶來更大確定性，當局將來會多作解說。