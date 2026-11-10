新冠｜孔繁毅指50歲以上疫苗接種率僅1.27%　西醫工會倡增接種點

本港今年新冠疫情高峰剛剛結束，西醫工會今日（10日）舉行記者會，香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指出，50歲及以上人士新冠疫苗接種率在過去12個月僅佔1.27%，反映高齡群組的疫苗接種率低。

工會問卷調查顯示，有近40%醫生因「手頭無針」，不會主動建議病人接種新冠疫苗。工會建議當局，可參考「疫苗資助計劃」下季節性流感及肺炎球菌疫苗的常規運作模式，讓更多私家診所提供新冠疫苗接種服務，並鼓勵診所常備疫苗，便利合資格長者及慢性病患者日常覆診時，同步補打新冠疫苗加強劑。



西醫工會11月10日舉行記者會，指出高危群體新冠的防護刻不容緩。（西醫工會圖片）

孔繁毅籲定期打針︰新冠抗體水平隨時間下降 仍有再次感染風險

根據衞生防護中心早前公布的數據，本港新冠病毒活躍程度在今年7月中旬升至近一年來新高，6月14日至7月11日的4周內，共錄得45宗涉及成人的嚴重個案，當中包括7宗死亡個案，另外由4月26日到10月31日期間，累計已錄得178宗重症及死亡個案。

新冠公共健康關注組成員、香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅指，不少市民對感染後產生的抗體存有誤解，以為曾感染新冠病毒便毋須再接種疫苗，惟感染後雖然身體會產生一定程度的抗體，但其抗體水平將隨時間下降，保護力亦可能逐漸減弱，加上病毒持續變異，仍有再次感染的風險。

新冠公共健康關注組成員、香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅指，高齡群組的疫苗接種率低。（西醫工會圖片）

西醫工會指新冠疫苗接種渠道不足 公營接種點僅58個

本港新冠疫苗加強劑接種情況持續低迷，孔繁毅指出，過去12個月全港累計僅接種47,828劑新冠疫苗，反映市民定期接種加強劑的意識有待提升；其中50歲或以上人士佔46,119劑，若以全港約362萬名50歲或以上人士作人口基數推算，相關接種劑次僅約1.27%，反映高齡群組的疫苗接種率低。

西醫工會亦指，高危人士即使有意接種，亦可能面對接種渠道不足的問題，目前全港公營新冠疫苗接種點僅餘58個，較疫情高峰期大幅減少，部份地區的接種服務覆蓋不平均，主要集中在九龍及港島，部份偏遠地區接種服務相對有限，行動不便的長者或需花費較長時間跨區接種，增加交通及時間成本。

西醫工會調查顯示，79%受訪醫生認為長者接種率並不理想。（資料圖片）

調查︰79%受訪醫生認為長者接種率不理想 料市民認為病情輕微

西醫工會早前就社區家庭醫生推動新冠疫苗接種進行問卷調查，共收集300份有效樣本，問卷以過去12個月香港60歲或以上長者約4%的新冠疫苗接種率作為參考數據，79%受訪醫生認為長者接種率並不理想。

至於接種率偏低的原因，最多醫生認為是市民普遍覺得新冠病情輕微，其次是市民不知道需要接種加強劑，反映公眾對新冠病毒感染風險及疫苗接種資訊仍有不足。

另外有近40%受訪醫生表示，不會在診症期間提醒或建議病人接種新冠疫苗，當中最多醫生稱主要原因是所屬診所或醫療中心，並無儲備新冠疫苗。

2025年9月15日，西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗，呼籲市民盡早接種。（資料圖片）

倡善用「疫苗資助計劃」便利長者日常覆診時補打新冠疫苗

西醫工會建議，可參考「疫苗資助計劃」下，季節性流感及肺炎球菌疫苗的常規運作模式，優化新冠疫苗的申請及配發安排，讓更多參與計劃的私家診所，可提供新冠疫苗接種服務，並鼓勵基層家庭醫生於診所常備疫苗庫存，擴大社區接種網絡。

工會又建議政府當局，可善用參與資助計劃的私家診所網絡，便利合資格長者及慢性病患者在日常覆診或接種流感疫苗時，同步補打最新新冠疫苗加強劑。